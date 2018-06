Strage di via d’Amelio | Fiammetta Borsellino | “Disonestà da parte di chi doveva cercare

TUNISIA - Strage MIGRANTI IN MARE : 48 MORTI/ Naufragio nel Mediterraneo - al via identificazione delle vittime : Turchia, Naufragio nel Mar Egeo: MORTI 6 bambini, in tutto 9 i MIGRANTI ripescati senza vita nel Mediterraneo. 46 cadaveri trovati davanti alle coste della TUNISIA(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 09:01:00 GMT)

Tragedia del viadotto - sopralluogo di Filippone in autostrada per preparare la Strage : Fausto Filippone ha fatto un sopralluogo sul cavalcavia Alento dell'A14 prima di sterminare la sua famiglia. È l'ipotesi degli investigatori, che hanno ricostruito gli ultimi...

Strage via dei Georgofili - 25 anni fa l'attentato che ferì Firenze : Strage via dei Georgofili, 25 anni fa l'attentato che ferì Firenze Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 un'autobomba di Cosa Nostra esplose a pochi metri dagli Uffizi, uccidendo 5 persone e ferendone 48. Oggi i magistrati cercano ancora i "mandanti occulti", mentre il capoluogo toscano ...

Strage Ustica - la Cassazione : "I ministeri risarciscano l'Itavia" : Il ministero della Difesa e quello delle Infrastrutture dovranno risarcire la compagnia aerea Itavia fallita dopo l'abbattimento del Dc9, caduto in mare il 27 giugno 1980 con 81 vittime a Ustica. A stabilirlo...

Giovanni Falcone - il buco nelle agende elettroniche e il mistero del viaggio negli Usa : tutti i rebus 26 anni dopo la Strage : Nel ventiseiesimo anniversario della strage di Capaci pubblichiamo un estratto de I Diari di Falcone di Edoardo Montolli edito da Chiarelettere. L’autore ha studiato per otto anni le agende elettroniche del giudice, entrate e uscite troppo rapidamente dai processi sulla strage di Capaci, nonostante le richieste di approfondimento dei due consulenti che se ne occuparono, le cui perizie furono depositate nel 1992. Sono l’ingegnere Luciano Petrini ...

Strage DI VIA D'AMELIO/ Fiammetta Borsellino agli assassini : tornate a essere uomini! : Può un criminale assassino ritrovare la sua dignità di uomo o deve soltanto rimanere chiuso dietro le sbarre? La testimonianza della figlia del giudice Borsellino(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 15:20:00 GMT)