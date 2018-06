Stop diesel a Milano | Greenpeace | “Scelta coraggiosa | Sala faccia presto e con

Milano - Stop al diesel dal 2019 : il piano di Sala : Gli automobilisti milanesi dovranno segnare sul calendario la data del 21 gennaio 2019: da quel giorno a Milano non si potrà più circolare con diesel fino a Euro 3 incluso, dal lunedì al...

Milano - Stop alle auto diesel in città da gennaio 2019 : banditi tutti i veicoli fino a Euro 3 - poi da ottobre anche Euro 4 : Il divieto scatterà dal 21 gennaio 2019. Da quella data i veicoli diesel fino a Euro 3 non potranno più circolare a Milano, poi da ottobre toccherà agli Euro 4 e dal 2024 il transito in città sarà vietato anche agli Euro 5. Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala durante il Festival dell’Energia a Roma, spiegando che dal prossimo anno sarà attiva “la Low emission zone ai confini della città, per cui da quella data non si potrà più ...

MILANO - Stop AI DIESEL DAL 2019/ Con la Low Emission Zone multe in arrivo con le telecamere : STOP ai DIESEL a MILANO dal 2019. Con la Low Emission Zone si rischiano multe attraverso le telecamere. Nel mirino anche le auto Euro 4, a partire dal mese di ottobre(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:54:00 GMT)

Milano dice Stop ai diesel e adotta gli occhi elettronici fermare le auto più inquinanti : Nel capoluogo lombardo nascerà una “Low emission zone” dove verrà vietato l’accesso ai veicoli diesel più inquinanti Milano è pronta a bandire le auto diesel, anche se in maniera graduale. La città meneghina lancerà la “Low emission zone” (area a bassa emissione di inquinanti) il 21 gennaio 2019, anche se in un primo tempo sarà in forma “soft”. A partire dal prossimo gennaio infatti sarà vietato l’ingresso al centro città ai veicoli diesel ...

Milano - Stop ai diesel dal 2019 : telecamere e multe contro i mezzi a gasolio (fino a Euro 3) : Il sindaco Sala: «Si tratta di una misura delicata ma necessaria». Si parte con i diesel Euro 0, 1, 2 e 3. A ottobre 2019 toccherà ai diesel Euro 4

Emissioni diesel - Volkswagen : Stop ai test sugli animali : Il New York Times ha riportato che Volkswagen si impegna a non finanziare più test sugli animali per studiare gli effetti delle Emissioni diesel. L’impegno è stato preso con la nota organizzazione animalista Peta. Volkswagen aveva commissionato studi sui macachi, chiusi per ore in una stanza a guardare cartoni animati e a respirare i gas di scarico delle auto: ciò per valutare l’effetto dei motori diesel sull’ambiente e sulle ...

Fca - Stop al diesel entro il 2021 : Roma, 1 giu. , AdnKronos, - Fca "eliminerà gradualmente" i motori diesel su tutti i veicoli per i passeggeri entro il 2021. Lo ha annunciato Sergio Marchionne, ceo di Fca, presentando il piano del ...

Marchionne e il piano Fca : "Debito azzerato; Stop diesel - ok elettrico" : Tanta attesa per la presentazione, a Balocco, del piano industriale Fca per il prossimo quadriennio., con l'a.d. Sergio Marchionne che ha esposto i punti essenziali di un progetto "solido e coraggioso"...

Crisci - Unrae - : «Sul diesel Stop alla disinformazione Premiare chi cambia auto» : ... una scelta quasi obbligata, che non significa che il diesel sia nocivo, messaggio che cercano di far passare una parte della politica, le pubbliche amministrazioni e una frangia della stampa: così ...

Nissan : Stop alle auto diesel in Europa - spazio ai veicoli elettrici : Anche Nissan pare seguire la stessa scia della Toyota e si appresta a porre fine alla produzione delle auto diesel. Negli ultimi anni stanno infatti prendendo piede diversi provvedimenti contro le auto con motore diesel per dare vita a veicoli elettrici che non inquinano l'ambiente e fanno dunque bene all'atmosfera. Il destino dei veicoli diesel sembra dunque essere segnato ed a poco a poco tutte le case automobilistiche stanno aprendo i loro ...

Nissan : “Stop alle vendite di motori diesel in Europa - puntiamo sull’elettrico” : Seguendo un trend che ultimamente sta prendendo piede, e in parte anticipandolo visto che è stata tra i primi costruttori a credere e investire (4 miliardi di euro, insieme a Renault) nella mobilità a elettroni, Nissan ha deciso di porre fine alle vendite di vetture diesel in Europa. Ovviamente non verrà dato un taglio drastico, ma il disimpegno avverrà in maniera graduale come hanno fatto sapere dal quartier generale di Nissan Europe. Nel breve ...

Nissan pronta allo Stop della produzione di auto diesel in Europa : Negli ultimi anni è evidente come le vendite di auto elettriche siano cresciute nel mondo rispetto a quanto avveniva in passato, ma è altrettanto vero che la produzione di auto a combustibile fossile rappresenta ancora la quota di mercato maggiore in termini di vendite rendendo al momento impensabile per i principali produttori del settore abbandonare questo mercato per passare a motori che riducano sensibilmente le emissioni di gas ...