Stipendi in contanti | dal primo luglio divieto e multe fino a 5 mila euro

Stop Stipendio in contanti : Addio contante per lo stipendio . E' partito il conto alla rovescia per datori di lavoro o committenti che, dal primo luglio, non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro ...

Stop agli Stipendi in contanti ma non per i domestici : ecco come tutelarsi : stipendio e busta paga, dal 1 luglio cambiano le regole: Stop ai pagamenti in contanti, arriva la tracciabilità. Si ma non per tutti. Restano, infatti, esclusi dal provvedimento i lavoratori domestici, che quindi potranno ancora essere retribuiti con moneta contante. Privilegio o svantaggio? Facciamo chiarezza.La misura, contenuta nella Legge di Stabilità 2018, nasce con il lodevole intento di contrastare l'odioso fenomeno, ...

Stipendio in contanti : da luglio solo pagamenti tracciabili Video : A partire da luglio non sara' più possibile ricevere lo #Stipendio in contanti ma il pagamento sara' effettuato in modo che questo sia tracciabile in qualche maniera. Le motivazioni di questa decisione sono due: la prima è quella di evitare qualsiasi forma di evasione fiscale e la seconda è quella di evitare ai lavoratori di accettare importi inferiori a quelli che in realta' sono loro dovuti. Purtroppo non è un mistero che molti lavoratori ...

Addio contanti : da luglio 2018 gli Stipendi saranno pagati solo con metodi tracciabili : Ad ogni nuova campagna elettorale una delle promesse più comuni che viene fatta ai cittadini riguarda la riduzione delle tasse, promessa che nella maggior parte dei casi, puntualmente, non viene mai mantenuta. Ma la realtà è che uno dei problemi che affligge da tanto tempo il nostro paese e la sua economia riguarda l’enorme buco legato all’evasione fiscale che ogni anno, secondo le stime, ha un valore che supera i 100 miliardi di ...

Pagamento Stipendi - cambia tutto : dal 1 luglio vietato usare i contanti : Stop da luglio al Pagamento dello stipendio in contanti. E' stata infatti confermata la tracciabilità della busta paga per combattere l'evasione fiscale e il fenomeno delle finte retribuzioni. I lavoratori infatti si...