Steam Link | in distribuzione una versione ottimizzata per Samsung Galaxy S9 | Galaxy S8 e

Il PC Gaming nel palmo della mano : abbiamo testato Steam Link su iOS e Android - articolo : Valve ha rilasciato nei giorni scorsi la versione beta del servizio Steam Link sui dispositivi Android. In breve, si tratta di un'applicazione scaricabile gratuitamente che permette agli utenti di connettersi in remoto, tramite un qualsiasi sistema mobile, alla rete domestica per giocare ai giochi di Steam presenti sul proprio computer. I giochi vengono riprodotti in streaming mediante il router su smartphone e tablet o, in alternativa, su un ...

Steam Link App : in arrivo il supporto Bluetooth LE : La beta di Steam Link App porta con sé l’introduzione del supporto ai controller Steam tramite connessione Bluetooth Low Energy. Play Everywhere Steam Link App nasce con l’idea di espandere l’universo del gioco alle piattaforme iOS e Android; tramite l’App prodotta da Valve è possibile accedere alla propria libreria e giocare i titoli preferiti su dispositivi portatili. L’integrazione dei protocolli di gestione per le connessioni Bluetooth Low ...

Le app Steam Link e Steam Video in arrivo su Android : Steam Link e Steam Video sono i nomi di due nuove applicazioni che nelle prossime settimane sbarcheranno su Android. Scopriamo insieme cosa offriranno L'articolo Le app Steam Link e Steam Video in arrivo su Android proviene da TuttoAndroid.