Stasera l’Italia si gioca i Mondiali di calcio femminile

ilpost

: Cosa canterà @MarroneEmma al concerto #pinoè? Lo scopriremo stasera su Radio Italia! Collegatevi alle 20:00 per se… - RadioItalia : Cosa canterà @MarroneEmma al concerto #pinoè? Lo scopriremo stasera su Radio Italia! Collegatevi alle 20:00 per se… - Rvaticanaitalia : Stasera a #Roma Sant’Egidio promuove una veglia di preghiera per l’Italia presieduta dal cardinale #Bassetti. Ne ha… - andreabettini : Stasera transito della ISS visibile in tutta l'Italia subito dopo il tramonto, fra le 21.06 e le 21.13 circa… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Contro il Portogallo: se vince si qualifica direttamente per il torneo per la prima volta in vent'annil’Italia sidiIl Post.