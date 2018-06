Stanley Cup | i Capitals chiudono la serie e sono campioni | i Golden Knights battuti 4-3

sport.sky

: Alex Chiasson. Stanley Cup Champion - seanshapiro : Alex Chiasson. Stanley Cup Champion - ccasden : RT @dnadders: Alex Chiasson. Stanley Cup Champion. - BonzoMassimo : RT @HSHScom: I Washington Capitals vincono la loro prima Stanley Cup, finisce qui il sogno di Vegas - -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Hanno sempre vinto in trasferta le partite decisive di questi playoff e isi ripetono in gara 5, vincendo 4 a 3 in rimonta e portando a casa la primaCup della loro storia. Las Vegas ...