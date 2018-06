Spread sale a 270 | il rendimento decennale supera il 3%

Banche in vendita : risale lo Spread : Teleborsa, - Giornata da dimenticare per Piazza Affari che sembra voler terminare la settimana con un deciso ribasso rispetto alle altre borse europee. Il clima si era rasserenato dopo il voto di ...

Piazza Affari nervosa - giù le banche. Lo Spread risale oltre 250 punti : L'Europa guarda alla riunione della Bce del 14 giugno per il possibile annuncio della fine del Qe. L'euro in rialzo oltre 1,17 dollari. Sull'azionario milanese si salvano solo Mediaset e Stmicroelectronics...

Btp sale su formazione governo - Spread su Spagna si mantiene ampio : La formazione di un governo politico, che ha giurato oggi pomeriggio, ha sollecitato il debito dopo giornate di grande pesantezza determinata proprio dall'incertezza politica.

Governo : Salvini - Spread sale perchè vogliono pezzettini Italia : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Notizie fondate ci dicono che c’è qualcuno che sta puntando su una sconfitta dell’Italia, sia in Europa sia Oltremanica c’è qualcuno che sta svendendo, svendendo, svendendo per comprarsi pezzettini d’Italia sotto costo. E spero che il Paese si unisca, la politica si unisca, per evitare che gli ultimi pezzi buoni delle aziende Italiane vengano svenduti a gente che arriva ...