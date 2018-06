Spazio | Paolo Nespoli allo Stato Maggiore dell' Esercito | ha raccontato la sua ultima

Spazio : Papa Francesco ha ricevuto l’astronauta Paolo Nespoli : Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza in Vaticano gli astronauti dell’Expedition 53, con i familiari: tra i partecipanti anche Paolo Nespoli. Lo scorso 26 ottobre 2017 il Pontefice si era collegato e aveva dialogato con gli astronauti in quel periodo in orbita sulla Stazione Spaziale. L'articolo Spazio: Papa Francesco ha ricevuto l’astronauta Paolo Nespoli sembra essere il primo su Meteo Web.