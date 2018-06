Soumayla Sacko | presunto omicida voleva essere l’unico a prendere le lamiere dal capannone

Soumayla Sacko - presunto omicida voleva essere l’unico a pendere le lamiere dal capannone : Per gli inquirenti che indagano sulla morte del maliano di 29 anni nel Vibonese, il presunto omicida si riforniva di materiale dallo stesso capannone della fabbrica dismessa dove è avvenuto il delitto e si lamentava dei furti degli altri anche se in realtà su quell'edificio non aveva alcun titolo.Continua a leggere

È stato fermato l'uomo indagato per l'omicidio di Sacko Soumayla : È stato fermato Antonio Pontoriero, il 42enne indagato per l'omicidio di Sacko Soumayla, il sindacalista 29enne di origini maliane ucciso con una fucilata alla testa sabato scorso a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Il fermo è stato eseguito di persona