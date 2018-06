Sotto controllo l' incendio nel Ragusano | 800 turisti evacuati

Incendi Ragusa : roghi Sotto controllo - 800 turisti evacuati : Salvo piccoli focolai che non destano preoccupazione, è rientrata l’emergenza Incendi in provincia di Ragusa, dove ieri pomeriggio un vasto rogo ha interessato la riserva naturale di Kamarina costringendo all’evacuazione degli ospiti di un villaggio turistico. Le fiamme, la cui natura potrebbe essere dolosa, sono state alimentate dal forte vento di scirocco complicato le operazioni di spegnimento condotte da un elicottero dei ...

Tenete Sotto controllo auto - moto e bici con la localizzazione Viasat e TIM 4G Retail : Grazie all'accordo tra Viasat e TIM 4G Retail sarà possibile acquistare più facilmente Slimbox, la nuova soluzione per la localizzazione satellitare di auto e moto, e Viasat Lock, il localizzatore autoalimentato dedicato alle biciclette. L'articolo Tenete sotto controllo auto, moto e bici con la localizzazione Viasat e TIM 4G Retail proviene da TuttoAndroid.

Terra Sotto controllo dallo spazio : con “Worldview” 20 anni di dati a portata di mano : Due decenni di storia ambientale e climatica del nostro pianeta resi disponibili a una vasta platea grazie all’impegno di numerosi team della Nasa, che, per oltre cinque anni, hanno lavorato a questo ambizioso traguardo. A rendere possibile la fruizione di questo patrimonio di informazioni è l’applicazione Worldview, che consente l’esplorazione dei dati raccolti dalle missioni Terra e Aqua della Nasa anche da un semplice pc casalingo. Terra, ...

Asma bambini : 6 domande per capire se è Sotto controllo : L’Asma colpisce il 12% dei bambini e il 14% degli adolescenti, ma troppe volte, nel 55% dei casi, non è controllata e molto spesso i genitori non ne sono consapevoli. Se ne parla al congresso della Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica (Siaip), in calendario dal 17 al 19 maggio a Milano. Un incontro durante il quale saranno presentati i risultati preliminari dello studio Siaip ‘ControL’Asma’, il primo ...

Private banking - trasparenza e costi Sotto controllo con gli ETF : Il mondo del Private banking Nel mondo del Private banking la strada è segnata grazie al crescente utilizzo degli ETF all'interno delle gestioni patrimoniali e nei servizi di advisory con portafogli ...

Economia frena - inflazione Sotto controllo : Bce conferma bazooka : Rallenta l'Economia dell'eurozona e si trascina dietro l'inflazione. Lo ha sottolieato Peter Praet, capo economista della Banca centrale europea secondo cui si sono fatti ampi progressi nel sentiero di ritorno ...

Doppi incarichi - docenti Sotto controllo : TRENTO . Controlli dunque anche a Trento, nell'ambito dell'indagine nazionale delle Fiamme Gialle sui Doppi incarichi dei docenti universitari. Nello specifico si valutano le posizioni di sei ...

Brutta caduta per Cezary Grodzicki al Toscana Terra di Ciclismo. È in coma farmacologico : situazione grave ma Sotto controllo : La seconda tappa del Toscana Terra di Ciclismo è stata scossa dalla Brutta caduta che ha coinvolto Cezary Grodzicki. Il giovane classe 1996 (sesto nella prima tappa di ieri) è stato vittima di un incidente mentre stava percorrendo una discesa. Subito dopo un tratto di sTerrato nei pressi di Montalcino (Siena), l’italo-polacco si stava alimentando quando è stato sorpreso da una buca cadendo malamente. Nell’impatto il ciclista del Team ...

Sarah's Scribbles : arriva il terzo libro 'Tutto Sotto controllo' e Sarah Andersen lo presenta con un tour in Italia : Il webcomics Sarah's Scribbles è stato tradotto in più di venti Paesi nel mondo e ha quasi 5 milioni di followers tra Facebook ed Instragram: adesso arriva il terzo libro dove l'autrice Sarah ...

Mercati : earning season continua a supportare l'azionario - Sotto controllo il Vix - analisti - : Una calma relativa sul fronte commerciale e della geopolitica, e un buon set di earnings , Netflix, J&J, United health, e upgrades , Twitter, hanno contribuito alla buona vena dell'S&P500, che ieri ha ...

Cina - quando la sorveglianza è globale : Sotto controllo 1 - 3 miliardi di persone : In Cina esiste una rete di 176 milioni di telecamere di sorveglianza che controllano 1,3 miliardi di cittadini. Investiti 1,6 miliardi di dollari nelle tecnologie di riconoscimento facciale. Ecco perché la Cina ha un vantaggio competitivo ...