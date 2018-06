Sony Days Of Play 2018 | Le Migliori Offerte Su Amazon

Sony annuncia la data d'uscita di Days Gone : Per il secondo giorno dell'iniziativa "conto alla rovescia" lanciata da Sony per festeggiare l'arrivo dell'E3 2018, la compagnia ha annunciato che Days Gone uscirà il 22 febbraio 2019 in esclusiva su PS4.[news in fase d'elaborazione]Read more…

Sony svela una PS4 in edizione limitata e sconti per i Days of Play 2018 : Sony Interactive Entertainment (SIE) annuncia oggi il ritorno dei Days of Play che offriranno ai giocatori un eccezionale risparmio su software, hardware e servizi PlayStation. I Days of Play avranno luogo dall'8 al 18 giugno a livello internazionale e quest'anno comprenderanno anche una nuova PlayStation 4 in edizione limitata Days of Play, con le inconfondibili icone PlayStation in un design dorato brillante. La confezione include PS4 con ...

Annuncio uscita Days Gone vicino? Sentiamo Sony Bend Studio : Il gioco apocalittico di Sony Bend Studio, Days Gone, è stato posticipato nel 2019 di recente sia dal publisher che dagli sviluppatori, anche se sembra in ogni caso che la data di lancio della nuova esclusiva PS4 sia molto vicina all'essere annunciata. Leggiamo le dichiarazioni del director dell'avventura di Deacon St. John. Durante una recente intervista con Screen Rant all'evento PlayStation, il director dello Studio di Sony Bend, Chris ...