Smart TV | Domotica e Casa Intelligente

Tapparelle Smart : Domotica e casa intelligente : Viviamo in un mondo fatto di sensori ed intelligenza artificiale. Portare queste tecnologie in casa può però rivelarsi molto costoso se ci si rivolge a professionisti. Rendere luci, prese o Tapparelle Smart può rimanere un sogno irrealizzabile. Non è cosi. Chi è dotato di una buona destrezza (non necessariamente di padronanza) con collegamenti elettrici e con il DIY in generale (Do It Yourself – Fai da te) può pensare di rendere Smart casa ...