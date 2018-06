ilfattoquotidiano

: SlimBox, arriva il localizzatore satellitare “intelligente” per auto e moto - Cascavel47 : SlimBox, arriva il localizzatore satellitare “intelligente” per auto e moto - MarcoScafati1 : #SlimBox, arriva il #localizzatore #satellitare “intelligente” per auto e moto -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Quello che vedete nella foto qui sopra si chiama, ed è un nuovo sistema di localizzazioneperproposta da Tim in collaborazione com Viasat. Il congegno, disponibile presso gli oltre 200 store specializzati in telefonia presenti nelle grandi città, non solo permette di ritrovare il proprio veicolo in caso di furto tramite GPS, ma anche di fornire a chi lo possiede informazioni utili circa il proprio stile di guida e ricevere assistenza 24 ore su 24 dalla Centrale Operativa Viasat in caso di guasti e incidenti. Secondo la legge sulla Concorrenza dell’agosto 2017, inoltre, chi equipaggia i propri mezzi con dispositivi del genere ha diritto a una serie di sconti sulle polizze assicurative. Ma il sodalizio tra Tim e Viasat ha pensato anche a proteggere un mezzo molto diffuso come la bicicletta: a breve arriverà in commercio anche Viasat Lock, un ...