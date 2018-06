davidemaggio

: SkyTg24, Paolo Becchi: «La Repubblica? Il giornale dell'orfano». Il canale si scusa - davidemaggio : SkyTg24, Paolo Becchi: «La Repubblica? Il giornale dell'orfano». Il canale si scusa - NoiNotizie : Paolo Becchi, filosofo 62enne genovese ritenuto vicino al movimento 5 stelle, ha parlato in un'intervista a Skytg24… -

(Di venerdì 8 giugno 2018)La? “Ildell’orfano“. Hanno suscitato polemiche e indignazione le parole pronunciate ieri dal professor. Nel corso della diretta, l’accademico – noto per aver simpatizzato in passato per i Cinquestelle – si è lasciato sfuggire un’infelice definizione riferita al direttore diMario Calabresi, figlio del Commissario assassinato a Milano il 17 maggio 1972. Su, le parole dihanno istantaneamente provocato il biasimo da parte di Daniele Bellasio, caporedattore della sezione Esteri di, che partecipava al dibattito. “Spero di aver sentito male” ha sbottato il giornalista, chiedendo al conduttore Renato Coen – che in un primo momento non aveva colto la frase incriminata – di verificare cosa fosse stato appena detto. “La rete semmai ...