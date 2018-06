Skriniar-Inter | tutto pronto per il rinnovo

Inter : rinnovo pronto per Skriniar : ANSA, - MILANO, 8 GIU - Milan Skriniar è pronto a rinnovare il contratto con l'Inter. La società nerazzurra ha infatti proposto al difensore slovacco il prolungamento fino al 2023 con adeguamento ...

Ag. Skriniar : '5 top club lo vogliono - ma l'Inter ha già proposto il rinnovo' : Potrebbe arrivare una proposta che renda Skriniar il difensore più pagato al mondo ma, in ogni caso, servirebbe anche la certezza di giocare titolare. E, in questo senso, l'Inter ha già messo sul ...

Barcellona stoppato - Skriniar giura amore all’Inter : Niente Barcellona, Milan Skriniar vuole rimanere all’Inter. Il difensore slovacco, impegnato in questo momento con la sua nazionale, ha respinto le avances del club blaugrana, confermando di avere in mente solo la Champions da giocare in nerazzurro. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore di Spalletti ha dimostrato di avere le idee chiarissime: “non mi interessa il mercato perché io sto bene a Milano con l’ Inter, il resto non ...

Inter - Skriniar : 'Resto al 100% - non vedo l'ora di giocare la Champions' : Ma in un'Intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, lo slovacco ha rassicurato subito gli Interisti: "Il mercato non mi Interessa perché sto bene all'Inter, del resto non mi importa, non so ...

Barcellona stoppato - Skriniar giura amore all’Inter : “il mercato non mi interessa - potrei firmare qui a vita” : Milan Skriniar ha sottolineato come il mercato non gli interessi, confermando di voler rimanere all’Inter ancora per molto tempo Niente Barcellona, Milan Skriniar vuole rimanere all’Inter. Il difensore slovacco, impegnato in questo momento con la sua nazionale, ha respinto le avances del club blaugrana, confermando di avere in mente solo la Champions da giocare in nerazzurro. LaPresse/Spada Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il ...

Skriniar giura fedeltà all'Inter : "Per questo club firmerei a vita" : Le sirene del mercato su di lui non sembrano avere effetto. Milan Skriniar, gigante della difesa nerazzurra, 38 presenze nelle 38 gare nell'ultimo campionato, sta bene dove sta. E lo dice chiaro: "Io ...

Inter - Skriniar allontana il Barcellona : “Resto qui. Icardi? Io credo che…” : Inter, Skriniar- Skriniar allontana il Barcellona e giura amore all’Inter. Il difensore, Intervistato al termine dell’amichevole della sua Nazionale, ha chiarito la sua posizione in vista del futuro. Parole decise e ferme: “Resto per giocare la Champions con l’Inter. Questo é il mio obiettivo. Sono contento di aver centrato la qualificazione nell’ultima partita, dobbiamo prepararci […] L'articolo Inter, ...

Skriniar vede solo Inter e confida nel capitano : "Icardi? Decisione sua - ma credo resterà" : Il difensore slovacco non prende in considerazione le tante offerte arrivate e scommette sulla parmanenza dell'argentino

Skriniar : 'Resto e gioco la Champions con l'Inter. Icardi non parte - è felice qui' : Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Premium Sport ancora una volta del proprio futuro e dei progetti del club nerazzurro nel post-partita dell'amichevole disputata con la sua nazionale e pareggiata 1-1 contro l'Olanda. LA PARTITA - Abbiamo ...