Siria | Ong | 38 civili uccisi in raid su Idlib

Siria : Ong - 38 civili uccisi raid Idlib : ANSA, - ROMA, 8 GIU - E' di almeno 38 civili uccisi e 80 feriti, inclusi molti bambini, il bilancio di un raid aereo su un villaggio nella provincia di Idlib, nel nordovest della Siria, controllata ...

Il nuovo uomo di Kim Jong-un in Siria è una nostra vecchia conoscenza : Roma. Poche ore dopo lo storico arrivo nello Studio Ovale di Kim Yong-chol, braccio destro del leader nordcoreano Kim Jong-un, ex capo del Bureau dello spionaggio nordcoreano e ritenuto responsabile degli attacchi della Corea del nord contro il Sud del 2010, un’altra notizia rilanciata dall’agenzia

Il presidente Siriano Bashar al Assad incontrerà Kim Jong-un - dice l’agenzia di stampa nordcoreana : Secondo l’agenzia di stampa nordcoreana KCNA – Korean Central News Agency, l’agenzia di stampa controllata dal regime – il presidente siriano Bashar Assad ha annunciato che andrà in Corea del Nord per incontrare il dittatore Kim Jong-un. Secondo KCNA, Assad avrebbe espresso The post Il presidente siriano Bashar al Assad incontrerà Kim Jong-un, dice l’agenzia di stampa nordcoreana appeared first on Il Post.

Attacchi aerei USA in Siria non hanno richiesto l'approvazione del Congresso - : Lo ha detto il ministero della Giustizia: gli Attacchi aerei in Siria nel mese di aprile 2018 non hanno richiesto l'approvazione del Congresso, la questione riguardava gli interessi nazionali USA. Lo ...

CAOS Siria/ Il nuovo piano di Putin per "congelare" la guerra : Putin ha cambiato strategia: intende congelare il conflitto. Per riuscirci occorre dissuadere Israele e Usa dall'aprire un fronte in SIRIA contro l'Iran.

Siria : ong - 11 morti nelle esplosioni - probabile incidente

Siria : ong - 19 iraniani uccisi in due giorni raid Israele

Attacco israeliano in Siria, Ong: almeno nove morti

Siria - tv di Stato : "Abbattuti due missili di Israele". Ong : 9 morti - : Secondo i media, jet israeliani sono entrati nello spazio aereo Siriano: raid vicino Damasco contro una postazione iraniana. Ieri lo Stato ebraico ha aperto rifugi sulle Alture del Golan e richiamato ...

Siria : Ong - almeno 20 morti in scontri lungo l'Eufrate

Siria - Mosca : "Arma chimica Novichok prodotta dagli Usa" | Il Pentagono voleva il via libera del Congresso per il raid

Raid in Siria, il Pentagono voleva l'autorizzazione del Congresso

Pentagono voleva l'ok del Congresso al raid in Siria

Usa - Nyt : Pentagono voleva l'ok del Congresso al raid in Siria : Il capo del Pentagono, James Mattis, aveva sollecitato Donald Trump a ottenere l'approvazione del Congresso prima di lanciare i raid in Siria ma la sua richiesta fu respinta dal presidente degli Stati ...