Sicurezza Facebook | Post privati resi pubblici per 14 milioni di utenti

Facebook aumenta la Sicurezza : in tre mesi cancellati 583 milioni di account falsi : Sono 583 milioni gli account falsi disattivati da Facebook nel primo trimestre di quest’anno, e di questi la maggior parte sono stati bloccati entro pochi minuti dalla loro creazione. È uno dei dati forniti dallo stesso social network che pubblica i primi risultati sull’applicazione delle linee guida interne per applicare gli standard di Comunità. ...

Facebook - nasce il portale per i più giovani - con 10 consigli sulla Sicurezza - : Il social network ha lanciato una nuova piattaforma per promuovere un comportamento responsabile nei ragazzi

Sicurezza - dati - privacy : come cambierà Facebook dopo l'affaire Cambridge Analytica : ... con specifiche Zuckerberg è tornato anche sul tema GDPR , il Regolamento europeo sulla privacy , dopo che, secondo Reuters, aveva detto che Facebook ne avrebbe esteso lo spirito a tutto il mondo, ma ...

Sicurezza - dati - privacy : come cambierà Facebook dopo l'affaire Cambridge Analytica : Facebook avviserà a partire da lunedì 9 aprile tutti gli utenti i cui dati sono stati 'violati' nell'affaire Cambridge Analytica. L'annuncio è arrivato ieri sera, al termine di un'altra giornata nera in cui il social network ha rivisto al rialzo la stima dei profili condivisi con la società inglese, portandola a 87 milioni. Ed è arrivata anche una nuova grana per il colosso del ...