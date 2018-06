Sicurezza | anche Follonica e Civitella adottano il Targamanent per il controllo delle

Il cambiamento anche sulla Sicurezza : La sicurezza come stella polare di questo governo. L'insediamento ufficiale ha confermato l'orientamento molte volte espresso in campagna elettorale e nella fase di formazione dell'esecutivo. Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è intenzionato a impegnarsi su questo tema, molto sentito dai cittadini, a causa del crescente allarme-criminalità. Il ministero dell'Interno, passato sotto la guida del leader della Lega, sta ...

Sicurezza - da oggi agenti cinesi affiancheranno gli italiani per pattuglire le strade : Sotto l´egida del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale avranno inizio oggi, per il terzo anno consecutivo, i pattugliamenti ...

Banche - nel 2017 meno rapine e più Sicurezza : Teleborsa, - meno rapine in banca nel 2017 . Si riducono di un terzo, per essere precisi del 32,8% passando dalle 360 del 2016 alle 242 del 2017. La diminuzione conferma il trend positivo già ...

Porti : Assarmatori - Sicurezza prioritaria anche per armatori : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – Il diritto delle compagnie di navigazione di ‘autoprodurre” operazioni portuali è sancito da leggi nazionali ed europee in vigore da oltre vent’anni. Piena è la volontà e la disponibilità a discutere le modalità attuative di questo diritto anche con le organizzazioni sindacali, ma non la negazione di questo diritto. Il tutto ribadendo con forza che la sicurezza è priorità assoluta per gli ...

Porti : Assarmatori - Sicurezza prioritaria anche per armatori (2) : (AdnKronos) – “Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti a tutela della sicurezza, delle posizioni sindacali e delle maestranze portuali, Assarmatori – prosegue l’associazione – non può non rimarcare come il diritto all’autoproduzione sia, a distanza di ben oltre 20 anni dall’emanazione della Legge Antitrust e della Legge di riforma portuale, rispettivamente datate 1990 e del 1994, un diritto oramai ...

Healthcare e cyber Sicurezza : anche le singole persone sono sotto attacco : ... le email malevole prendono di mira i pazienti, e gli hacker sottraggono con regolarità dati clinici sensibili: lo stato della cybersecurity nel mondo della sanità è stato preso in esame da ...

Sacra Corona Unita - pizzini dal carcere di massima Sicurezza per dare "ordini". Progettavano anche 'vendette' : Dalla cella nel carcere di massima sicurezza erano riusciti a ricostruire un "agguerrito gruppo criminale" pronto ad eseguire gli ordini dei boss contenuti nei pizzini. Direttive impartite anche ...

Gioca Volley S3 in Sicurezza - presentata la prima tappa : in arrivo a Prato anche la Coppa del Mondo : La Coppa del Mondo sarà dunque grande protagonista della tappa di Prato di Gioca Volley S3 in Sicurezza in programma sabato 12 maggio a Prato in Piazza delle Carceri a partire dalle ore 9:00. ...

1 maggio : Anas - anche Sicurezza stradale protagonista a concerto : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Quest’anno il tradizionale appuntamento del concerto del Primo maggio a Roma vedrà protagonista anche la sicurezza stradale. Infatti, salirà sul palco di piazza San Giovanni Giorgio Baldari che con il brano ‘La Strada è di tutti’ ha vinto il contest musicale #buonmotivo, organizzato da Anas nell’ambito dell’omonima campagna sulla sicurezza stradale. La campagna #buonmotivo promossa, ...

1 maggio : Fist Cisl - Sicurezza priorità anche in terziario : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “La sicurezza nei luoghi di lavoro è una priorità anche nei settori del terziario e dei servizi dove purtroppo aumentano gli infortuni mortali e le malattie professionali”. Così il segretario generale della Fist Cisl Pierangelo Raineri vigilia della Festa dei Lavoratori e del tradizionale corteo del 1° maggio Cgil Cisl Uil quest’anno a Prato, commenta i dati divulgati dall’Inail sugli ...

La Sicurezza di Windows Defender sbarca anche su Google Chrome : Se da un lato Microsoft continua a”prendere in giro” Google Chrome con diversi video comparativi sulle prestazioni e sulla durata della batteria, dall’altro è costretta a supportarlo essendo il browser più diffuso al mondo. Recentemente il Colosso di Redmond ha pubblicato sul Chrome Web Store una nuova estensione denominata “Windows Defender Browser Protection” e, come dice il nome stesso, porta la sicurezza del ...