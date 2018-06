Sicilia | Regione avvia monitoraggio su operatori Asu

Sicilia : scaduta convenzione Inps-Regione - a rischio stipendi Asu e Pip : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "Il governo regionale trovi una soluzione immediata per scongiurare che i lavoratori Pip ed Asu rimangano già da questo mese senza stipendio a causa del mancato rinnovo della convenzione tra Regione e Inps". A chiederlo è il deputato all'Ars di Sicilia Futura Edy Tamajo

Caporalato : Flai Cgil Sicilia - Regione non effettua controlli : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Gli arresti di Ragusa per sfruttamento del lavoro bracciantile di immigrati, violenze e sfruttamento della prostituzione, confermano il dilagare del Caporalato nelle campagne Siciliane. Episodi analoghi sono di poche settimane fa, mi riferisco a quelli di Agrigento e d

La Regione Sicilia aiuta il rilancio di Trapani : Anche l'Aeroporto di Trapani beneficerà del sostegno della Regione Sicilia , il cui assessorato regionale al Turismo, attraverso un apposito decreto di ripartizione delle somme stanziate per l'anno ...

Salvini in Sicilia : parlerò coi governatori per i centri di espulsione in ogni regione : La canicola, già estiva, del primo pomeriggio Siciliano non consente di indossare giacca e cravatta. Ma, scendendo dalla blindata dentro il piazzale dell’hotspot di Pozzallo, il neo ministro dell’interno Matteo Salvini è come se avesse indossato la grisaglia ministeriale dopo aver abbandonato da qualche parte la mitica felpa. Come aveva già fatto p...

Ghiaccio alimentare : “Nessun allarme su produzione e consumo in Sicilia - unica regione in Italia ad applicare un piano ordinario di controlli” : “In relazione al comunicato stampa diffuso ieri dall’Inga (Istituto nazionale del Ghiaccio alimentare) che lanciava un vero e proprio allarme sulla “contaminazione” dell’alimento per un elevato numero di operatori in Sicilia, si precisa che non risulta allo stato attuale alcun allarme sulla produzione di Ghiaccio alimentare prodotto nell’isola che possa arrecare danno alla salute pubblica, né risultano avviati ...

Sicilia : Regione stanzia 120mln per 520 nuovi pullman : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Centoventi milioni di euro per l’acquisto di 523 nuovi pullman per le aziende Siciliane di trasporto, pubbliche e private. Lo ha deciso il governo Musumeci che ha impegnato a tal fine risorse europee, nazionali e regionali. Nel dettaglio, 52 milioni di euro provenienti

Sicilia : ufficio stampa Regione - ex presidente Crocetta condannato per diffamazione (2) : (AdnKronos) - Il presidente dell'Odg Sicilia Giulio Francese e il segretario regionale dell'Assostampa Roberto Ginex lanciano un appello al presidente Nello Musumeci "affinché possa al più presto convocare attorno a un tavolo Ordine e sindacato per riannodare il filo interrotto dell'ufficio stampa a

Sicilia : ufficio stampa Regione - ex presidente Crocetta condannato per diffamazione : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - L’ex presidente della Regione Siciliana Rosario Crocetta è stato condannato per diffamazione dal Tribunale civile di Palermo. A citarlo in giudizio erano stati i giornalisti Piero Nicastro e Gioacchino Felice, che facevano parte dell’ufficio stampa della Regione smante

Sicilia : Fp Cgil - istituire sedi virtuali della Regione (2) : (AdnKronos) - "Stiamo facendo importanti passi avanti per il rinnovo del contratto - sottolineano dal sindacato - ed è per questa ragione che siamo convinti che questo sia il momento giusto per procedere anche sul versante delle sedi virtuali". Fra i vantaggi "attese meno lunghe per i cittadini e la

Rifiuti : in Sicilia differenziata al palo - M5S 'Batosta su Comuni ma colpe della Regione' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - Mega batosta in arrivo per i Comuni Siciliani che entro fine mese non raggiungeranno il 35% di raccolta differenziata. A lanciare l'allarme è il M5S che ha fatto i conti sulla base di quanto previsto dall’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci dello scor

Trenitalia : siglato contratto servizio decennale con Regione Sicilia (2) : (AdnKronos) - Il contratto consentirà a Trenitalia, facendo affidamento su un flusso di cassa costante e definito nel tempo, di programmare investimenti per oltre 426 milioni di euro da destinare al rinnovo della flotta con l’acquisto di nuovi treni – circa 325 milioni, di cui circa 285 finanziati d

Trenitalia : siglato contratto servizio decennale con Regione Sicilia : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Più investimenti per il trasporto regionale che si tradurranno in un rinnovo della flotta dei treni per i pendolari, in un progressivo incremento dell’offerta, in un ulteriore miglioramento delle performance di qualità. Sono gli obiettivi del nuovo contratto di servizi

Sicilia : stabilizzazione Asu - sinergia fra sindacati e Regione : Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Un "lavoro comune" fra sindacati e assessorato regionale al Lavoro per arrivare a "una proposta unitaria di modifica della legge regionale 8 del 2017 che possa consentire di chiudere la vergognosa pagina di tutto il precariato, anche per i lavoratori Asu". E' il risult

DIABETE - ALLARME Sicilia/ Regione con più morti in Italia : urge ritorno alla dieta mediterranea : DIABETE, allaRME SICILIA: emergenza in Regione, leader in Italia per morti. Fast-food privilegiati rispetto alla dieta mediterranea e scarsa attività fisica tra i motivi. (Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:11:00 GMT)