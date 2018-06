Sicilia non paga rata | perde case agenti

Salvini in Sicilia - se il ministro dell’Interno non trova tempo per parlare di mafia : Ci sono molti modi per dire “la mafia non esiste”. C’è il modo diretto dell’alto prelato palermitano negli anni 60. C’è il modo, più subdolo, che consiste nel considerarla questione di criminalità comune, come voleva la vulgata dei notabili della DC, e non solo, fino agli anni 70. C’è un terzo modo, molto social, che consiste semplicemente nel farla sparire. Nel non parlarne. Ed è il modo più pericoloso. Soprattutto ...

Sicilia - candidato di Salvini nipote del condannato per mafia : ‘Non si scelgono i parenti’. Candiani : ‘Noi Legione straniera’ : Il candidato sindaco di Maletto ha uno zio condannato per fatti di mafia. E la prima visita di Matteo Salvini in Sicilia da ministro dell’Interno finisce inevitabilmente sotto il fuoco incrociato delle polemiche. E dire che il leader della Lega non è arrivato neanche a mettere piede nel piccolo comune in provincia di Catania, noto soprattutto per le coltivazioni di fragole. A causa dei numerosi impegni, infatti, Salvini si dovuto solo ...

Caporalato : Flai Cgil Sicilia - Regione non effettua controlli : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "Gli arresti di Ragusa per sfruttamento del lavoro bracciantile di immigrati, violenze e sfruttamento della prostituzione, confermano il dilagare del Caporalato nelle campagne Siciliane. Episodi analoghi sono di poche settimane fa, mi riferisco a quelli di Agrigento e d

Governo : Rosato - Salvini in Sicilia non pronuncia mai parola ‘mafia’ : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Nuovo record di Salvini (dopo il richiamo del nostro ambasciatore a Tunisi per le sue frasi sui migranti): visita di un’intera giornata in Sicilia da ministro dell’Interno senza mai pronunciare la parola ‘mafia’. In effetti in piena sintonia col suo alleato Grillo quando sostiene che ‘la mafia non esiste'”. Lo scrive su Facebook Ettore Rosato del Pd. “E in perfetta ...

Migranti - Salvini a Catania : “no a riforma Dublino”/ Risponde ai sindaci Sicilia “non siamo campo profughi Ue” : Migranti, Salvini e il Viminale a due velocità: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 20:37:00 GMT)

