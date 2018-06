Sharapova risponde per le rime a Serena Williams | “sarebbe stato strano se avessi scritto

sportfair

: Sharapova risponde a Serena: 'Non c'è motivo per raccontare cose false' - moryzerotre : Sharapova risponde a Serena: 'Non c'è motivo per raccontare cose false' - fenomenogabry : Sharapova risponde a Serena: 'Non c'è motivo per raccontare cose false' - - sportface2016 : Sul campo non c'è stata la sfida tra #Sharapova e #Williams ma le due continuano a stuzzicarsi a distanza -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Mariaha risposto per lealle dichiarazioni disulle presunte ‘falsità’ contenute nella sua autobiografia Poco prima della loro sfida agli ottavi di finale del Roland Garros,aveva commentato l’autobiografia dellaspendendo parole poco lusinghiere. La tennista americana si era detta sorpresa per aver visto il suo nome così tante volte nel libro, spiegando di non essersi mai resa conto dell’importanza avuta nella carriera diha poi etichettato come ‘false’ gran parte delle cose ripoetate sul suo conto nell’autobiografia di Masha. La risposta dellanon si é fatta attendere:per me non parlare di qualcuno contro il quale ho giocato tantissimi anni. Abbiamo disputato davvero molti incontri, alcuni dei quali erano molto importanti per me, quindi ...