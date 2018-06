Shadow of the Tomb Raider è giocabile da un anno | creare nuove IP è molto

Shadow of the Tomb Raider : il nuovo video si focalizza sull'interfaccia utente e la mappa : Square Enix e Eidos Montreal hanno pubblicato un nuovo video di Shadow of the Tomb Raider della serie "Meet the Team". L'ultimo filmato si concentrava sulle fasi esplorative in compagnia del gameplay director, Daniel Drapeau, questa volta il protagonista è l'UI Lead, David Boileau.Come segnala Dualshockers, in questo nuovo video diario, ci si focalizza sull'interfaccia utente. David Boileau parla di come gli sviluppatori abbiano pensato a una UI ...

Il nuovo video di Shadow of the Tomb Raider si concentra sulle fasi esplorative : Gli sviluppatori di Shadow of the Tomb Raider continuano a condividere in rete nuovi filmati della serie "Meet The Team". Se nell'ultimo video si parlava della complessa IA implementata nel gioco, ora è il gameplay director, Daniel Drapeau, a svelare qualche altro dettaglio.Come riporta Dualshockers, Drapeau parla della capacità di Lara di nuotare sott'acqua liberamente, che gli permetterà di scoprire nuovi ambienti come piccole caverne o Tombe ...

La complessa IA di Shadow of the Tomb Raider al centro del nuovo video : Eidos Montreal e Square Enix hanno pubblicato un nuovo video di Shadow of the Tomb Raider della serie Meet the Team, questa volta in compagnia con la Development Tester, Bianca Lavric.Come riporta Dualshockers, in questa occasione Lavric parla della complessità dell'IA e di come il team la stia testando per assicurarsi che tutto funzioni correttamente. Abbiamo anche un suggerimento sulla scena di un elicottero, ma non ci sono ulteriori dettagli ...

Nel nuovo video di Shadow of the Tomb Raider gli sviluppatori parlano degli enigmi e della loro realizzazione : Square Enix e Eidos Montreal hanno rilasciato un nuovo video di Shadow of the Tomb Raider, il nuovo episodio della saga di Lara Croft che promette di essere il capitolo più difficile del franchise. Stavolta, il protagonista del filmato è il 3D Artist, Yann Regnier.Come segnala Dualshockers, nel video, Regnier parla degli enigmi e dei meccanismi su cui ha lavorato per il gioco. Ne ha progettati più di cinquanta, assicurandosi che fossero ...

Shadow of the Tomb Raider sarà il capitolo più difficile del franchise : Tempo fa abbiamo appreso che il risolvere enigmi in Shadow of the Tomb Raider sarà più ostico rispetto al passato, ora il game director Daniel Chayer-Bisson ha affermato ai microfoni di EDGE magazine che il titolo sarà il più difficile di tutto il franchise.Come riporta Wccftech, ecco le parole di Daniel Chayer-Bisson sulla difficoltà del titolo:"Questo sarà il Tomb Raider più difficile di tutti. La Lara di quest'avventura ha molta più ...

Ecco perché Shadow of the Tomb Raider sarà una storia emozionante : In queste ore, Square Enix e Eidos Montreal hanno pubblicato un nuovo video dedicato a Shadow of the Tomb Raider che ha per protagonista Jill Murray, sceneggiatrice della nuova avventura di Lara Croft che rappresenta il terzo e conclusivo capitolo della serie avviata da Crystal Dynamics nel 2013. Nel video la Murray spiega che, nel momento in cui Lara diventa a tutti gli effetti Tomb Raider, dovrà decidere se essere un'eroina o una minaccia. ...

Shadow of the Tomb Raider : nel nuovo video gli sviluppatori ci parlano del ritorno del personaggio di Jonah Maiava e delle interazioni di Lara con gli NPC : Square Enix e Eidos Montreal hanno pubblicato un nuovo video di Shadow of the Tomb Raider con protagonista la Performance Lead, Emilie Guilloux.Nel video, riportato da Dualshockers, Guilloux parla del ritorno del personaggio di Jonah Maiava, e di come Lara e lui vivranno insieme gli eventi del gioco.La squadra di Guilloux ha anche lavorato sulla civiltà: Lara non sarà più sola nel suo viaggio, ma interagirà con gli esseri umani e scoprirà ...

Shadow of the Tomb Raider sarà un gioco "molto più emotivo" dei suoi predecessori e si concentrerà sul viaggio personale di Lara : Square Enix ha pubblicato un breve video dedicato al prossimo gioco di avventura di Eidos Montreal, Shadow of the Tomb Raider.Nel filmato, riportato da Dualshockers, il Senior Game Director, Daniel Bisson, parla del gioco menzionando come sia la fine della storia delle origini di Lara Croft. Questo significa che il gioco sarà "molto più emotivo" dei suoi predecessori e sarà concentrato sul viaggio personale di Lara.La nostra eroina dovrà fare ...

Shadow of the Tomb Raider : Eidos Montreal promette sorprese all'E3 2018 : Mentre Shadow of the Tomb Raider, il terzo e ultimo gioco nella trilogia reboot del famoso franchise, è già stato annunciato in via ufficiale, il capo dello studio Eidos Montréal David Anfossi ha promesso comunque una sorpresa per i fan di Tomb Raider in occasione dell'E3 2018. Questa sorpresa mostrerà ai fan come questo nuovo episodio sarà diverso dai precedenti."Credo che forse dovreste rimanere sintonizzati per l'E3", ha detto, in ...

Il nuovo video di Shadow of the Tomb Raider si focalizza sull'evoluzione di Lara Croft : Quando Shadow of the Tomb Raider è stato rivelato a marzo, abbiamo appreso che questo nuovo gioco della famosa serie si sarebbe concentrato sul "momento decisivo di Lara Croft mentre diventava Tomb Raider". Ora possiamo capire in modo più preciso cosa significhi realmente questa affermazione grazie al nuovo video che si focalizza sull'evoluzione della famosa eroina nella serie reboot di Tomb Raider.Il filmato, riportato da Dualshockers, risulta ...

Un video di Shadow of the Tomb Raider ripercorre l’evoluzione di Lara Croft : Quando Shadow of the Tomb Raider è stato svelato a marzo, abbiamo appreso che il gioco si sarebbe concentrato su un "momento decisivo in cui Lara Croft diventa definitivamente Tomb Raider". Iniziamo ad avere le idee decisamente più chiare su cosa significhi realmente questa affermazione con il passare del tempo e, adesso, grazie a un nuovo video che mostra l'evoluzione di Lara Croft nella serie di Tomb Raider a cui ha ridato vita Square Enix con ...

Eidos Montreal sta sviluppando un terzo misterioso gioco oltre a Shadow of the Tomb Raider e The Avengers Project : Gli studi occidentali di Square Enix stanno lavorando a pieno regime e in particolare l'accoppiata Crystal Dynamics ed Eidos Montreal sembrano i due team più sollecitati e attivi in questi anni. Le dichiarazioni di David Anfossi, studio head di Eidos Montreal, sono in questo senso davvero emblematiche.Il team sta sviluppando Shadow of the Tomb Raider con la collaborazione di Crystal Dynamics e sta anche collaborando al misterioso e attesissimo ...

Il budget di Shadow of the Tomb Raider? "Tra i 75 e i 100 milioni di dollari - più 35 milioni per il marketing" : Shadow of the Tomb Raider è un progetto davvero imponente, almeno stando alle recenti dichiarazioni di David Anfossi, capo di Eidos Montreal che si occupa insieme a Crystal Dynamics di sviluppare questa terza apparizione della serie reboot di Tomb Raider, in arrivo il prossimo 14 settembre per Xbox One, PC e PS4.Anfossi è stato recentemente intervistato da GamesIndustry e nell'occasione ha parlato degli standard produttivi del gioco, in linea ...

Spuntano nuovi dettagli su Shadow of the Tomb Raider : niente doppie pistole per Lara Croft : Poco tempo fa Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics hanno finalmente presentato ufficialmente Shadow of the Tomb Raider, la nuova avventura di Lara Croft che approderà nel mese di settembre su PC e console.In seguito al reveal, in rete sono spuntate varie informazioni, tra le ultime quelle relative ai "puzzle Trial & Error" che non saranno presenti nel gioco. Ora, grazie alla segnalazione di Gamingbolt, apprendiamo altri dettagli su ...