Sfida Mondiale | parte il gioco dell' estate

Calcio femminile - l’Italia che può ancora andare al Mondiale : le Azzurre Sfidano il Portogallo per la qualificazione : C’è una Nazionale che già venerdì 8 giugno potrebbe essere sicura di andare ai Mondiali, mentre gli Azzurri di Roberto Mancini guarderanno solo alla tv quelli in partenza in Russia. Sono le calciatrici del ct Milena Bertolini che battendo il Portogallo otterrebbe la qualificazione aritmetica a Francia 2019, rendendo ininfluente l’ultimo incontro in programma il prossimo 4 settembre in Belgio. Con sei vittorie conquistate nelle prime sei ...

Arriva la "Sfida Mondiale" - gioca e vinci : ...che dà la possibilità di trasformare le chiacchiere tra amici al bar in un modo divertente per dimostrare a tutti di essere un mago nell'indovinare i risultati delle partite del Campionato del Mondo. ...

F.1 - GP del Canada - Da Monaco a Montréal : così continua la Sfida Mondiale : Il Mondiale di Formula 1 è pronto a vivere il suo settimo appuntamento stagionale, il Gran Premio del Canada. Si corre sull'impegnativo circuito di Montréal, che sorge sull'Isola di Notre Dame, dove si rinnova la sfida tra Ferrari, Mercedes e Red Bull.così dopo 6 gare. Due vittorie ciascuno per i protagonisti di questo campionato - Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo - a testimoniare quanto la competizione sia molto equilibrata ...

Pronto a trionfare? Ecco Sfida Mondiale : Lo sport più bello del mondo è, da sempre, il calcio. Per tutti gli appassionati del mondo del pallone il Mondiale rimane poi il massimo che un tifoso possa sognare di ammirare. Certo, quest'anno i Mondiali in Russia non avranno la nazionale italiana tra le protagoniste ma oltre a ...

GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 2018/ Lotta contro la plastica : la Sfida globale è anche culturale : GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 2018: Lotta contro la plastica. I rifiuti continuano a rovinare il mare e la natura che ci circonda. Eppure basterebbe poco per sconfiggere l'inquinamento...(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:31:00 GMT)

Motomondiale - GP Mugello 2018 : una lepre in pista Sfida i piloti della Moto3. VIDEO : Non è la prima volta al Mugello né si tratta di un'eccezione nel mondo delle gare motoristiche, eppure l'irruzione delle lepri in pista si è verificata con una certa frequenza nel corso del weekend del GP d'Italia 2018 . Un episodio analogo si era verificato nel ...

RALLY DEL PORTOGALLO 2018/ Streaming video e diretta tv : Neuville Sfida Ogier (Mondiale Wrc) : diretta RALLY del PORTOGALLO 2018, info Streaming video e tv. Il percorso e l’orario delle prove speciali in programma: si decide il vincitore (oggi domenica 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:32:00 GMT)

Boxe - Deontay Wilder lancia la Sfida ad Anthony Joshua : offerti 50 milioni di dollari per il Mondiale totale! : Deontay Wilder ha ufficialmente lanciato la sfida ad Anthony Joshua. Il Campione del Mondo WBC dei pesi massimi ha scritto una lettera al britannico che invece detiene le cinture WBA, WBO, IBO, IBF chiedendo ufficialmente un incontro per la riunificazione totale dei titoli iridati della categoria regina. Lo staff dello statunitense ha infatti offerto a Joshua 50 milioni di dollari (circa 41 milioni di euro) per disputare uno degli incontri che ...

Boxe - Emanuele Blandamura : il coraggio di averci provato. Il sogno Mondiale sfuma - ora quali prospettive? Possibile Sfida per l’Europa : Resta il coraggio di averci provato. Emanuele Blandamura esce sconfitto dalla Yokohama Arena, battuto per ko da Ryota Murata nel match che metteva in palio la cintura Mondiale WBA dei pesi mesi: sul ring non c’è mai stata partita, il nipponico ha dominato in lungo e in largo mettendo più volte in difficoltà il pugile italiano con il suo incredibile destro. Diretti ficcanti e potenti contro cui Lele ha resistito per otto riprese prima di ...

Emanuele Blandamura - l’impresa della vita per riportare il Mondiale in Italia : che Sfida a Ryota Murata! : Serve l’impresa della vita nell’appuntamento più importante, bisogna tirare fuori gli artigli e cercare di sbranare l’avversario, si dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo. Emanuele Blandamura ha aspettato questo momento per tutta la carriera, da quando è salito sul ring per la prima volta ormai venti primavere fa si è ripromesso che avrebbe combattuto per laurearsi Campione del Mondo e dopo un lungo peregrinare il sogno ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : il sabato del Mondiale in Italia - stelle planetarie e show garantito. Le azzurre Sfidano le big : Il PalaArrex è pronto per riaprire le sue porte, la laguna riabbraccia le sue beniamine, la Polvere di Magnesio sta per disperdersi nell’aere e il Trofeo di Jesolo regalerà grande spettacolo, non mancheranno le emozioni in un weekend davvero emozionante e imperdibile per tutti gli appassionanti della Ginnastica artistica. Sarà un fine settimana magico che ci offrirà il meglio del grande circuito Mondiale all’interno di uno degli ...