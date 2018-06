Serie tv e il drama storico | ecco quali sono le più rappresentative

The Enemy Within - la nuova drama Serie con Jennifer Carpenter : The Enemy Within è pronta a dare un regalo ai fan di Jennifer Carpenter, conosciuta per il suo ruolo in Dexter come Debra Morgan. L’attrice sarà presente infatti nel nuovo drama della NBC che vedremo in tv il prossimo settembre. The Enemy Within non è il primo lavoro che Jennifer Carpenter ha affrontato in seguito alla fine di Dexter, dato che l’abbiamo ritrovata in Limitless. Peccato che poi la cancellazione di quest’ultimo ...