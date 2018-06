Serie A in tv | rischio di 2 abbonamenti

Serie A - rischio doppio abbonamento per vedere tutte le partite in tv : I tifosi e gli appassionati potrebbero trovarsi costretti ad acquistare due abbonamenti per vedere Serie A in tv dalla prossima stagione. L'articolo Serie A, rischio doppio abbonamento per vedere tutte le partite in tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Playoff di Serie B a rischio rinvio per il caso Bari - Fabbricini e Balata : 'Stiamo valutando' : Si fa sempre più concreta l'ipotesi di un rinvio dei Playoff di Serie B. Il caso Bari, deferito a causa dei ritardi dei pagamenti di Irpef e contributi Inps ha portato alla protesta del Cittadella, ...

Chi retrocede in Serie B/ Crotone e Spal le più a rischio retrocessione - 5 squadre in lotta : chi si salva? : La corsa salvezza anima l'ultima giornata di Serie A: cinque squadre rischiano la retrocessione, ecco le possibili combinazioni fra Cagliari, Chievo, Crotone, Spal e Udinese(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 11:15:00 GMT)

Serie B : TFN accoglie richiesta della Procura - date play off a rischio? Video : E' di pochi minuti fa la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 66 diramato dal Tribunale Federale Nazionale –Sezione Disciplinare, che ha assunto alcune importanti decisioni in merito al deferimento del Bari Calcio, club di Serie B che lotta per ottenere il miglior piazzamento in chiave play off. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto l'istanza della Procura per il deferimento del Bari Per quanto riguarda i deferimenti del Procuratore ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Avellino - campo squalificato per due turni in attesa del ricorso. Gara-2 a rischio : Non è un bel momento per la Sidigas Avellino. La sconfitta di ieri sera contro la Dolomiti Energia Trentino rischia di avere conseguenze più gravi del previsto. Gli irpini hanno perso il fattore campo nella Serie di quarti di finale ed ora devono inseguire; oggi, ancora, è arrivata la decisione del giudice sportivo che ha inflitto ad Avellino la squalifica del palazzetto per due turni. La decisione è arrivata in seguito alle intemperanze del ...

Diritti tv - partenza Serie A a rischio. Tribunale annulla il bando Mediapro : Il Tribunale civile di Milano ha confermato la sospensione del bando dei Diritti tv presentato da Mediapro perché in conflitto con le attuali norme Antitrust. Accolte di fatto le istanze di Sky. ...

Serie A 2018 - Cagliari-Roma 0-1 : decide Under - giallorossi verso la Champions League - sardi a rischio retrocessione : La Roma ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel posticipo della 36^ giornata di Serie A e ha rafforzato il terzo posto in classifica: ora i giallorossi hanno due punti di vantaggio sulla Lazio e quattro sull’Inter. La qualificazione alla prossima Champions League sembra essere davvero a un passo ma occorrerà uno sforzo nelle prossime due partite, a cominciare dal difficile match del prossimo weekend contro la Juventus. A decidere ...

Serie A 36esima giornata pericolosa sconfitta del Crotone contro il Chievo davanti ad oltre tremila sostenitori. Salvezza a rischio : Chievo 2 Crotone 1 Marcatori: Birsa 12°, Stepinski 82°, Tumminello 94° Chievo (4-3-3): Sorrentino, Cacciatore (Bani), Tomovic, Dainelli, Gobbi,

Serie A calcio femminile - Juventus e Brescia a quota 54 : cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Rischio spareggio! Il regolamento : Mancano 180 minuti al termine del campionato di calcio femminile di Serie A e Brescia e Juventus sono in vetta con gli stessi punti (54). Una parità dettata dalla quasi infallibilità delle due compagini sconfitte due volte in questo campionato con una vittoria ciascuna nei rispettivi scontri diretti: 4-0 in favore della Vecchia Signora nel match al Club Azzurri e 2-1 per le Leonesse a Vinovo. Un sostanziale equilibrio che potrebbe portare ad un ...

Serie B shock : Bari deferito e a rischio penalizzazione - fuori dai play off? Video : Ancora una volta, il calcio si trova di fronte a situazioni che poco hanno a che vedere con il rettangolo verde. Proprio ieri sono arrivati ben 28 punti di penalizzazione [Video] in un solo pomeriggio nel campionato di Serie C, stavolta tocca alla #Serie B e più esattamente al Bari. Non si parla ancora di #penalizzazioni, ma di un deferimento che potrebbe portare alle penalizzazioni in classifica. Stamattina il procuratore federale della Figc, a ...

Serie A Bologna - Dzemaili a rischio per la Juventus : Bologna - Dopo essere stato sconfitto con il punteggio di 1-2 dal Milan , il Bologna torna ad allenarsi a Casteldebole: i titolari di ieri hanno fatto lavoro di scarico in palestra, tutti gli altri ...