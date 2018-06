Semifinale Cecchinato-Thiem | dove vederla

Cecchinato-Thiem - Semifinale Roland Garros : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi si giocherà l’attesissima Semifinale del Roland Garros 2018 tra Marco Cecchinato e Dominic Thiem. Il tennista palermitano vuole continuare a sognare e cercherà un’altra leggendaria impresa sulla terra rossa di Parigi. Cecchinato dopo aver batutto ai quarti Novak Djokovic proverà a spingersi ancora oltre e superare l’austriaco Thiem, numero sette del mondo, per regalarsi una storica finale. La partita inizierà alle 13.00 e tutta l’Italia ...

Roland Garros – Sognava di fare il calciatore e adesso è in Semifinale Slam - la storia di Cecchinato : “negli ultimi mesi ho capito che…” : Da piccolo Sognava di fare il calciatore, poi lo zio l’ha convinto a dedicarsi al tennis: adesso Marco Cecchianto è in semifinale del Roland Garros Probabilmente sarà l’11° Roland Garros di Rafa Nadal, ma l’edizione 2018 dello Slam parigino verrà associata e ricordata nel tempo per l’exploit di Marco Cecchinato. Il tennista palermitano ha sorpreso tutti eliminando giocatori del calibro di Carreno-Busta, Goffin e soprattutto Noavak Djokovic in ...

Cecchinato-Thiem : a che ora si gioca la Semifinale del Roland Garros? Data - programma - orario d’inizio e tv : Marco Cecchinato e Dominik Thiem si affronteranno nella semifinale del Roland Garros 2018 in programma venerdì 8 giugno. L’Italia vuole sognare con il tennista palermitano sulla terra rossa di Parigi: a 40 anni di distanza dall’ultima semifinale di uno Slam giocata da un nostro connazionale, il 25enne non vuole smettere di sognare e cercherà una nuova magica impresa contro l’austriaco che partirà comunque con i favori del pronostico.-- Il ...

Roland Garros - Marco Cecchinato : “Non ho dormito - ora penso alla Semifinale. Da piccolo non ero forte ma…” : Marco Cecchinato è balzato agli onori delle cronache sportive (e non solo) dopo l’impresa confezionata al Roland Garros 2018 dove ha sconfitto Novak Djokovic qualificandosi alle semifinali del secondo Slam stagionale. Il tennista palermitano è ancora incredulo per quanto è riuscito a compiere sulla terra rossa di Parigi e racconta le sue emozioni ai microfoni di “Non è un paese per giovani” su Radio 2: “Non ho dormito ...

