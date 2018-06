Sei milioni di tappi ai Fori Romani | grido d' aiuto per l' ambiente | Help Ocean

Celiachia / Sei milioni d'Italiani "gluten free" senza averne bisogno : ecco cosa rischiano : Celiachia, sei milioni di italiani ''gluten free'' senza averne bisogno: ecco i rischi che corrono con un regime alimentare dove eliminano totalmente e ingiustificatamente il glutine.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:18:00 GMT)

Sono Sei milioni le vittime di maltrattamenti in Italia : Si stima che siano quasi 6 milioni, tra bambini e adulti, i soggetti maltrattati in Italia: una proiezione parziale, in quanto il maltrattamento all'infanzia è un fenomeno ancora sommerso e non ...

Cristina D'Avena/ "È un fenomeno - Sei milioni di dischi venduti" (Wind Music Awards 2018) : Cristina D'Avena e Noemi questa sera duetteranno sul palco dell'Arena di Verona per il primo appuntamento dei Wind Music Awards 2018. Appuntamento su Rai 1 in prima serata.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 21:30:00 GMT)

Fico - 1 - 5 milioni di visitatori nei primi Sei mesi : BOLOGNA - Quasi un milione e mezzo di visitatori, per tre quarti provenienti da fuori Bologna e per l'8% dall'estero, che hanno generato un fatturato di 25,9 milioni per fabbriche, ristoranti, ...

La generosità dei privati per il Duomo di Milano - in Sei anni raccolti 7 milioni di euro : 700mila dai cittadini : Dopo Esselunga anche Mapei nel gruppo dei grandi donatori con 150mila euro. La cattedrale motore della città a livello turistico: attrazione irrinunciabile per...

Italia - popolazione destinata a diminuire : Sei milioni in meno entro il 2068 : Sei milioni di Italiani in meno entro mezzo secolo. La popolazione Italiana è destinata a diminuire progressivamente fino a scendere a 54,1 milioni nel 2065. E' quanto emerge dal Report...

Sei milioni di italiani in meno nei prossimi 40 anni - si spopola il Sud : ROMA - Un Mezzogiorno d'Italia sempre più terra d'emigrazione verso il Centro-Nord e un saldo negativo della popolazione rispetto ad oggi che arriverà a toccare i 6,5 milioni di unità. È il quadro ...

Bologna e Fiorentina su un giocatore dell'Udinese : servono Sei/sette milioni : Fiorentina e Bologna sarebbero interessate a Kevin Lasagna . Come riportato da Il Corriere dello Sport , la società emiliana ha appuntato cinque nomi per rinforzare l'attacco: Pavoletti, Lapadula, Gabbiadini, Ferreyra e Lasagna. E proprio su quest'ultimo potrebbe profilarsi la concorrenza con i ...

Sei da oltre 130 milioni di euro - il sindaco di Caltanissetta lancia un appello Video : appello del sindaco di #Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, al vincitore o alla vincitrice del #Superenalotto, che nei giorni scorsi ha centrato un 6 da oltre 130 milioni di euro. Una schedina, su due pannelli, giocata in una ricevitoria di via Vitaliano Brancati. In una nota diffusa da Palazzo del Carmine, il primo cittadino nisseno definisce l'accaduto un evento bello e positivo e auspica che il fortunato o la fortunata - visto che non è nota al ...

SuperEnalotto - a Caltanissetta Sei da 130 - 2 milioni. «Il quinto più ricco di sempre» : Estrazioni SuperEnalotto, grande festa a Caltanissetta dove è stata centrata la combinazione vincente che regala un jackpot da 130,2 milioni di euro. Si tratta del primo 6 realizzato...

