Segretario di Stato Usa | NordCorea conferma volontà denuclearizzare

Siria : ministro Esteri turco - roadmap ritiro milizie curde da Manbij annunciata dopo incontro Segretario Stato Usa a Washington : "Chi governerà qui , a Manbij, fino a quando non si raggiungerà una soluzione politica nel paese? Chi sarà responsabile per la sicurezza? L'azione comune e la decisione congiunta con gli Stati Uniti ...

Summit Singapore, segretario Stato Usa incontra braccio destro Kim

"Sanzioni senza precedenti". Il Segretario di Stato Usa Mike Pompeo illustra la linea dura degli Usa contro l'Iran : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha paventato "sanzioni più forti della Storia" contro l'Iran se il suo governo non cambia corso.Pompeo ha quindi sottolineato che se l'Iran dovesse effettuare "cambiamenti significativi" gli Stati Uniti sarebbero disposti a sollevare tutte le sanzioni e recuperare pienamente i rapporti diplomatici e commerciali.Il segretario di Stato Usa, nel suo discorso per tracciare la linea ...

Lorenzo Fontana - il viceSegretario della Lega : 'Il premier? Penso sia un uomo - spostato un po' di più verso il M5s' : Il premier potrebbe anche essere già stato individuato. La prima conferma arriva da Matteo Salvini , che annuncia come il nome verrà detto prima a Sergio Mattarella . 'Né io né Luigi Di Maio . Questo ...

Stati Uniti-Corea del Nord : Segretario di Stato Pompeo - settore privato Usa investirà in infrastrutture energetiche se denuclearizzazione è ... : "Penso che la prospettiva per la Corea del Nord sia quella di diventare una nazione normale, di comportarsi e interagire con il resto del mondo come fa la Corea del Sud", ha detto Bolton. Il 30 ...

Iran : Segretario di Stato Usa Pompeo - 'vogliamo lavorare con gli europei per un nuovo accordo' : "Spero che nei prossimi giorni e settimane potremo raggiungere un accordo che funzioni davvero, che protegga davvero il mondo dal cattivo comportamento dell'Iran, non solo dal loro programma nucleare,...

Il Segretario di Aldo Moro : «Sentivo che sarebbe stato ucciso» : In quegli scritti c'era la sua abilità politica e anche fatti molto precisi. Ma è stato tutto inutile. Il 5 maggio, il giorno in cui arrivò la sua ultima lettera indirizzata alla moglie, fu uno ...

Segretario di Stato USA in Corea del Nord per definire dettagli incontro Trump-Kim - : Lo riferisce l'agenzia sudCoreana Yonhap, citando fonti nell'amministrazione del presidente della Corea del Sud. Inoltre Pompeo potrebbe tornare dalla trasferta in Corea del Nord con tre cittadini ...

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato martedì che il segretario di Stato Mike Pompeo è in viaggio per la Corea del Nord, dove incontrerà di nuovo il dittatore Kim Jong-un. La visita di Pompeo serve per preparare

Governo - verso l'incarico a Pajno Uomo di Mattarella - piace al M5S E' stato sottoSegretario con Prodi : Altro che pre-incarico a Matteo Salvini come chiede il Centrodestra. Altro che scioglimento delle Camere e voto a giugno o luglio come chiede Luigi Di Maio. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella... Segui su affaritaliani.it

Attacco Afghanistan - condanna da Segretario di Stato Usa : Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha condannato il doppio Attacco kamikaze a Kabul, definendolo "senza senso". Pompeo ha quindi ricordato i giornalisti rimasti uccisi: "I media ...

Il Segretario di Stato Usa Pompeo in Israele : "Preoccupati per l'Iran" : Pompeo si è insediato come segretario di Stato giovedì e sta facendo il suo primo tour in Medio Oriente. Oggi è arrivato in Israele dall'Arabia Saudita, poi andrà in Giordania

Stati Uniti - Pompeo nuovo Segretario di Stato/ "Improbabile USA mantengano accordo con Iran" : Stati Uniti, Pompeo nuovo segretario di Stato: oggi è a Bruxelles per il vertice Nato. Le ultime notizie sull'ex direttore della Cia: ieri la conferma della nomina dal Senato(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 00:13:00 GMT)

STATI UNITI - POMPEO NUOVO Segretario DI STATO/ Vertice Nato - attacco alla Germania : "Aumenti spese militari" : STATI UNITI, POMPEO NUOVO SEGRETARIO di STATO: oggi è a Bruxelles per il Vertice Nato. Le ultime notizie sull'ex direttore della Cia: ieri la conferma della nomina dal SeNato(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:17:00 GMT)