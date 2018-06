Segnalazione messaggio inoltrato in WhatsApp | aggiornamento anti-bufale di giugno

optimaitalia

(Di venerdì 8 giugno 2018) Ci siamo, ladi uninè tra noi: l'etichetta che ci indica come una nota non sia originale ma magari frutto di una catena (pure inopportuna) è attiva nell'ultimobeta per la versione Android dell'applicazione di messaggistica 2.18.179. Di certo una grande bella conquista se pensiamo ai possibili benefici che potremmo trarre da questo semplice ma utilissimo strumento.A dare la lieta novella della presenza della funzione di indicazione delinè stato il leaker @WABetaInfo che già in passato avevacipato l'imminente arrivo del plus perché già in test per gli sviluppatori. Ora gli utenti che fanno affidamento sulla versione sperimentale dell'applicazione per il sistema operativo possono già beneficiare della novità da svariate ore. L'informatore indica le ore 20 (CET, Central European Time) di ieri ...