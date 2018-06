Secondo i risultati della perizia medico-legale | il calciatore Davide Astori sarebbe

Serie C playoff - ecco i risultati delle gare di andata del Secondo turno : risultati delle gare di andata del secondo turno playoff della fase nazionale del campionato di calcio di Serie C. Cosenza-Sambenedettese 2-1 Feralpi Salò-Catania 1-1 Reggiana-Siena 2-1 Viterbese-Sud ...

Risultati serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : Parma Secondo - Foggia avanti a Frosinone! : Risultati serie B, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi venerdì 18 maggio. Si gioca la 42^ giornata, ultima della cadetteria. Il Frosinone spreca clamorosamente l'occasione della promozione diretta con il Foggia che impone il pari allo Stirpe, 2-2, e regala la festa al Parma corsaro sul campo dello Spezia per 2-0. La Virtus Entella con la vittoria in casa del Novara per 1-0 condanna i padroni di ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati e classifica mercoledì 16 maggio. Valtteri Bottas in testa - Giovinazzi Secondo con la Ferrari : Al Montmelò si è disputata la seconda giornata di Test per la Formula Uno. Valtteri Bottas ha siglato il miglior tempo al volante della Mercedes: 1:16.904 per il finlandese che precede Antonio Giovinazzi per 68 millesimi. Ottima prestazione da parte del pugliese a bordo della Ferrari, ha percorso ben 148 giri (nessuno come lui) e ha ribadito di avere un buon piede. Terza la McLaren di Norris, quarto Magnussen su Haas appena davanti alla novità ...

Taekwondo - Europei 2018 : Simone Crescenzi e Simone Alessio fuori al Secondo incontro. Tutti i risultati della seconda giornata : Oggi a Kazan (Russia) si è svolta la seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Taekwondo. Dopo il bronzo conquistato ieri da Vito Dell’Aquila, non arrivano gioie per l’Italia nelle gare odierne. Infatti i due azzurri impegnati sul tatami, Simone Crescenzi e Simone Alessio, sono stati entrambi eliminati nel secondo incontro disputato. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati e le medaglie assegnate in questa giornata. Partiamo dai -68 kg ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : i risultati di domenica 6 maggio. Halep e Wozniacki al Secondo turno - vittorie per Azarenka e Sharapova : Una prova convincente per lei che affronterà nel prossimo round la portoricana Monica Puig , n.69 del mondo, . Stessa storia, stesso mare per la testa di serie n.3, padrona di casa. 6-4 6-3 per lei ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : i risultati di domenica 6 maggio. Halep e Wozniacki al Secondo turno - vittorie per Azarenka e Sharapova : In programma, quest’oggi, ben 20 incontri nel tabellone femminile del torneo di Madrid. Una seconda giornata che ha visto scendere in campo tante protagoniste del circuito WTA. Andiamo ad analizzare quel che di interessante è accaduto sulla terra rossa spagnola. Osservate speciali, in questo esordio, le prime due giocatrici del mondo: la rumena Simona Halep e la danese Caroline Wozniacki. La n.1 del ranking si è sbarazzata in meno di 1 ora ...

Risultati Serie C / Classifica aggiornata : Sudtirol Secondo nel girone B - Triestina fuori dai playoff! : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi B, C. Nell'ultima giornata il Sudtirol e il Catania si prendono il 2^ posto, la Triestina resta fuori dai playoff(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:30:00 GMT)

Serie B - classifica e risultati : bagarre per il Secondo posto : Gli uomini di Longo battono 1-0 il Carpi e volano alle spalle dell'Empoli. A -1 troviamo il Palermo , vittorioso 3-2 contro la Ternana, , mentre a -2 ci sono il Parma , impegnato domani a Cesena, e il ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2018 : Federico Pagnoni Secondo nel compound! Tutti i risultati delle finali : Penultima giornata di gare a Shanghai (Cina), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Oggi si sono disputate le finali del compound. Andiamo a scoprire Tutti i risultati odierni. Partiamo dal maschile dove il nostro Federico Pagnoni sale sul secondo gradino del podio. Il 30enne azzurro è stato sconfitto in finale dal quotato sudcoreano Kim Jongho per 147-145. Il match si è deciso di fatto nel ...

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : Parma e Palermo insieme al Secondo posto! : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol live score. Si gioca la 37^ giornata, entusiasmante il Monday Night dello Stirpe ma sabato sono in campo Palermo, Parma, Venezia e Bari(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 17:01:00 GMT)

Pillola contraccettiva e rischio di tumore al seno : ecco i nuovi risultati Secondo una ricerca Italiana : La Pillola anticoncezionale o Pillola contraccettiva è un farmaco contraccettivo ormonale, impiegato da moltissime donne per la risoluzione di diversi problemi o per prevenire semplicemente il concepimento. secondo alcune indagini statistiche, in tutto il Mondo ricorrerebbero all’assunzione della Pillola anticoncezionale più di 100 milioni di donne. In questi anni si è parlato molto della correlazione dell’utilizzo della Pillola ...

Risultati Serie C / Diretta gol live score : Reggiana - vittoria e Secondo posto! Classifiche aggiornate : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, Diretta gol live score dei gironi B e C. II Lecce aliunga ancora sul Trapani portandosi a +5, il Padova invece cade sul campo della Triestina (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:15:00 GMT)