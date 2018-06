Seconda missione sulla Stazione Spaziale per Alexander Gerst

Stazione Spaziale : Gerst pronto per “Horizons” - la Seconda missione dell’astronauta ESA sulla ISS : Preparativi in corso – e agli sgoccioli – per il lancio del prossimo equipaggio alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. La Soyuz MS-09 che porterà sul laboratorio orbitante l’astronauta tedesco ESA Alexander Gerst, il comandante russo Sergei Prokopyev di Roscosmos e l’astronauta NASA Serena Auñón-Chancellor, sarà lanciata il 6 giugno alle 13:12 (ora italiana) dal cosmodromo di Baikonur in ...