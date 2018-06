“Se a 50 anni siamo single ci sposiamo” Usa | matrimonio tra amici storici | promessa

“Se a 50 anni siamo single ci sposiamo” : amici a nozze dopo 37 anni : “Se arriviamo a 50 anni e siamo ancora single ci sposiamo tra di noi”: una promessa fatta al telefono da due ventenni del Minnesota, negli Stati Uniti, che 37 anni dopo è diventata realtà. La storia...

A 11 anni fuma la droga degli zombie per errore. La madre : “Sembrava posseduto” : Logan Johns-Evans avrebbe fumato quella che pensava essere una sigaretta insieme ad alcuni suoi amici. Il giorno dopo non riusciva neanche più a parlare e a muoversi autonomamente. È rimasto in terapia intensiva per 33 ore, ma ora sta meglio. La madre ha deciso di condividere le sue foto nel letto d'ospedale come monito agli altri genitori.Continua a leggere

A 11 anni fuma la droga degli zombie per errore. La madre : “Sembrava posseduto” : A 11 anni fuma la droga degli zombie per errore. La madre: “Sembrava posseduto” Logan Johns-Evans avrebbe fumato quella che pensava essere una sigaretta insieme ad alcuni suoi amici. Il giorno dopo non riusciva neanche più a parlare e a muoversi autonomamente. È rimasto in terapia intensiva per 33 ore, ma ora sta meglio. La […] L'articolo A 11 anni fuma la droga degli zombie per errore. La madre: “Sembrava posseduto” proviene da NewsGo.

Chelsea Manning al Wired Next Fest : “Serve un’etica per le macchine” : “Un dottore, quando prende una decisione che può salvare o meno la vita a un paziente, ha un potere enorme. Chi lavora con l’intelligenza artificiale ha lo stesso potere ma con un’ordine di grandezza diverse volte maggiore”. E così come i medici sostengono il giuramento di Ippocrate, “serve un codice etico anche per chi lavora con le macchine e l’AI“. Ne è convinta Chelsea Manning, l’ex soldato e ...

“Sei un vero mostro”. Guardate bene questa ragazza : a vederla così - non sembra certo diversa dalle sue coetanee. Eppure - a soli 19 anni - è considerata “un vero pericolo pubblico”. Ecco cosa ha combinato (da far impallidire i criminali ‘di professione’) : Ci sono record di cui far vanto di fronte agli amici e ai parenti, medaglie di cui andare fieri e pronte per essere sfoggiate nelle serate migliori. E altri primati sui quali sarebbe invece molto meglio sorvolare, onde evitare figure barbine. A proposito di ragazzini prodigio precoci e già famosi, Ecco allora una storia decisamente poco onorevole che ha per protagonista una ragazzina di 19 anni, Xena Randell, sulla cui fedina penale sono ...

Si veste da donna e violenta un ragazzino di 14 anni : “Sesso orale mentre il complice guarda” : Javoris Phillip si sarebbe vestito da donna insieme ad un suo amico per poi proporsi ad un adolescente. Quando questo è fuggito, i due l'hanno inseguito, picchiato e violentato. Ora l'uomo deve ora rispondere di accuse molto gravi.--Un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver adescato un 14enne anni per poi violentarlo sessualmente quando l'adolescente ha tentato di scappare. Javoris Quentin Phillips deve rispondere di rapimento e condotta ...

Avicii : true stories - i presagi del dj morto a 28 anni. “Se vado avanti così muoio. Troppo dolore e stress” : Tim sapeva che se fosse andato avanti così sarebbe morto. Ma chi era intorno a lui preferiva ignorare la sua volontà, convincerlo a continuare tour estenuanti da 300 date l’anno nonostante lui gridasse di impazzire di stress, ansia e dolore fisico. Tim è Tim Bergling, superstar dell’elettronica che lo scorso 20 aprile morto a 28 anni in Oman. Da dieci era Avicii, dj di fama mondiale, idolo da Ibiza a Osaka, genio ...

Roma - sull’immobile comunale il murale dedicato al boss ucciso : “Sei il nostro angelo”. In 5 anni nessuno lo ha rimosso : “Serafino sei il nostro angelo”. La gigantografia del boss ucciso campeggia da 5 anni sul muro all’R9 di Tor Bella Monaca, senza che nessuno si sia scomodato per rimuoverlo. O che almeno ci abbia provato. Un immobile di proprietà del comune di Roma come gran parte dei complessi di edilizia popolari situati nella borgata di Roma est, tutti marchiati dalla sigla “R”. Il 2 febbraio 2013, quando Serafino Cordaro venne crivellato di colpi nella ...

La campagna di riforestazione “Seeds of Love” germoglia alle Isole Vergini Britanniche : È proprio il caso di dirlo, a volte non tutto il male viene per nuocere e può far fiorire nuove opportunità! Le dimostrazioni d’affetto che le BVI hanno ricevuto dopo il passaggio degli uragani Irma e Maria hanno infatti ispirato la campagna di riforestazione “Seeds of Love” promossa dal The British Virgin Islands Tourist Board (BVITB). L’iniziativa si pone l’obiettivo di ripristinare la vegetazione autoctona andata distrutta dal passaggio degli ...

Rom - Associazione 21 Luglio : “Segregati in campi costati 100 milioni in cinque anni”. Roma - nel piano di Raggi “molte criticità” : Un sistema di “segregazione etnica” costato alle casse pubbliche italiane oltre 100 milioni di euro in 5 anni, di cui ben 82 milioni per la sola gestione ordinaria di appena 10.000 persone. Un’enormità che trova il suo apice a Roma, città dove mantenere 4.419 fra uomini, donne e bambini dentro container di pochi metri quadrati – in aree mal servite e ambienti a dir poco insalubri – è costato solo nel 2017 circa 5 milioni di euro, senza ...

“Che invidia!”. Simona Ventura (53 anni) in bikini : strepitosa è dire poco. Fan a bocca aperta alla vista di quella ‘cartolina’ dalle Maldive. “Sei uno spettacolo” : C’è chi l’ha data in crisi nera con il compagno, Gerò Carraro, e chi per ‘finita’ in tv, vista la lunga assenza dal piccolo schermo negli ultimi tempi. E invece nulla di tutto questo: su Simona Ventura e il figlio del marito di Mara Venier, insieme da sette anni, splende il sole e anche professionalmente tira un bel vento per lei. Con Gerò Super Simo si è concessa una mini luna di miele alle Maldive, come testimoniano ...

Bisnonna torturata dalle badanti nella casa di cura : “Sei una strega”. Muore a 87 anni : Bisnonna torturata dalle badanti nella casa di cura: “Sei una strega”. Muore a 87 anni Freda Jobson è scomparsa lunedì dopo aver lottato per tanto tempo contro l’Alzheimer. Per anni è stata vittima di abusi da parte di tre assistenti di cura presso la struttura di cui era ospite a Beverley, in Regno Unito. Le […]