Scuola | precari sfruttati | Miur condannato a maxi risarcimento

Scuola - stipendi docenti precari : Miur condannato in Tribunale per gli scatti stipendiali : Il sindacato Anief rende noto di aver ottenuto altre 3 importanti vittorie a tutela dei diritti dei lavoratori precari della Scuola. Come si legge in una nota diffusa sul sito ufficiale, è il Tribunale del Lavoro di Bologna ad essersi pronunciato sul riconoscimento degli scatti stipendiali per il servizio scolastico svolto da tre docenti con contratti a tempo determinato e

Scuola - il Parlamento UE scende in campo per mettere fine al "precariato eterno" : Il Parlamento europeo scende in campo per mettere fine alla questione del "precariato eterno". Attraverso una risoluzione - rivolta al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri " ha ...

Scuola - assunzione precari : Cottarelli potrebbe essere l’uomo giusto - ecco perché : L’argomento del giorno è, senza dubbio, la decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di fermare il governo Conte e di affidare l’incarico di Presidente del Consiglio, all’ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, il quale ha accettato l’incarico propostogli dal Capo dello Stato. Scuola, Anief: ‘Cottarelli disse di non avere mai proposto tagli alla Scuola’ Il presidente ...

Scuola - con la quota 100 precari in ruolo entro 5 anni : Il male endemico che affligge la Scuola, si dice, è costituito dalla scarsità di cattedre specialmente al Sud. La Legge Fornero è la prima responsabile di questa situazione perché di fatto ha bloccato l'uscita dal lavoro. Gli effetti sul precariato della Scuola sono stati devastanti, con oltre 300mila docenti precari ancora in attesa di poter

Milano - sala gremita al convegno Buona Scuola VS cattiva sQuola : Il futuro dei precari : Si è svolta oggi, in una gremita aula magna dell'IC Sant'Ambrogio di Milano, messa a disposizione dal Dirigente Scolastico dott.ssa Milca Fiorella Granese, il convegno "scuola viva VS cattiva sQuola. Il futuro della terza fascia. Deontologia e saperi critici VS minimalismo culturale. Rispetto, dignità, professionalità VS valutazioni impiegatizie, chiamata diretta e precariato. Organizzato dall'Associazione professionale

Scuola - secondo l'Aran in Italia si vive sempre di più di precarietà : Scuola: un comunicato stampa Anief di questa mattina pone l'accento su alcune strane contraddizioni presenti nel nostro Paese. La precarietà è la punta di diamante di un sistema scolastico sempre più inefficiente sotto tutti i punti di vista. Ecco di seguito il contenuto del comunicato: I numeri dell'inefficienza: in 15 anni bruciati 35.000 posti ma

Scuola - Contratto Lega-M5S : doccia fredda per i docenti precari : Nella versione definitiva del programma ultimato dai due raggruppamenti politici cui sta per essere affidato l'esecutivo, viene riportata la seguente formulazione: "Particolare attenzione dovrà essere ...

Pittoni a Serracchiani : stringere su decreto precari Scuola : Botta e risposta tra il senatore della Lega Mario Pittoni e l'onorevole del PD Debora Serracchiani. Il nodo del contendere è l'emergenza dei docenti precari, nella fattispecie quella legata alla situazione dei diplomati magistrali e dei laureati in Scienze della Formazione Primaria. L'accusa mossa dall'onorevole dei Dem è quella di fare lo scaricabarile sulla pelle

Scuola - denunciate in TV le questioni precariato docenti e diplomati magistrali : Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, è intervenuto in diretta su Raitre nel corso della trasmissione ‘Fuori TG’, a proposito dei problemi che riguardano il precariato scolastico, oltre alla protesta dei diplomati magistrali. Scuola, Marcello Pacifico al TG3: ‘Un docente abilitato che insegna per almeno 3 anni deve essere stabilizzato’ “Un docente abilitato che insegna per almeno tre anni, come supplente, ...

Scuola - diplomati magistrali ultime notizie : Mida Precari - ecco la risposta a Simona Flavia Malpezzi : Avrete sentito parlare, senz’altro, della proposta di legge dell’onorevole Simona Flavia Malpezzi (PD) rivolta alla soluzione della scottante questione riguardante i diplomati magistrali. “Da alcuni giorni le forze politiche parlano, spesso senza cognizione di causa, della annosa vicenda che riguarda i diplomati magistrali – ha scritto l’onorevole del PD su Facebook – Tutti chiedono un intervento al governo senza, ...

Scuola : assessore veneto incontra presidio di protesta maestre precarie e genitori : Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - Solidarietà alle insegnanti precarie e alle famiglie in protesta a Padova è stata espressa anche dall’assessore regionale all’Istruzione, Elena Donazzan. L’assessore, incontrando il presidio delle manifestanti davanti alla prefettura di Padova, ha confermato l’attenzion

Scuola - ultimissime notizie precariato : docente batte il Miur anche in Appello : Ancora una volta, un professore precario esce vittorioso nella sua battaglia contro il Miur (Ministero dell’Istruzione) per la rivendicazione dei propri diritti. Infatti, secondo quanto pubblicato dal quotidiano delle Marche, lindiscreto.it, un insegnante di musica si è visto riconosciuto, anche in secondo grado, un indennizzo e gli scatti di anzianità, in quanto, seppur prestante servizio come precario, aveva ininterrottamente svolto il ...

Scuola - precariato senza fine : Italia sotto assedio delle istituzioni europee : L'Unione Europea vuole vederci chiaro sull'ostinazione dell'Italia nel respingere i precari della Scuola, anche quando sono stati selezionati e abilitati alla professione, come i maestri in possesso ...

Scuola - lo sciopero dei prof precari allunga il ponte : niente lezioni domani e giovedì : Due giorni di sciopero, indetti dall?Anief per domani e giovedì, che culmineranno con la manifestazione nazionale a Roma, sotto le finestre del Ministero dell?Istruzione, mentre...