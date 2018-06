Scuola | mamma ironica su chat | la dirigente espelle la figlia

Ironia in chat su una dirigente : la Scuola punisce una mamma espellendo la figlia dall’asilo : Ironia in chat su una dirigente: la scuola punisce una mamma espellendo la figlia dall’asilo Il caso sfocia in una battaglia legale: l’istituto chiede un risarcimento danni e la famiglia denuncia “comportamenti ritorsivi ingiustificati contro una minore” Continua a leggere L'articolo Ironia in chat su una dirigente: la scuola punisce una mamma espellendo la figlia dall’asilo proviene da NewsGo.

A 6 anni salva la vita alla mamma grazie a manovre di pronto soccorso imparate a Scuola : La piccola ha avuto la freddezza di mettere in pratica tutto quello che le era stato spiegato pochissimi giorni prima a scuola e a salvare la madre. La bimba è stata premiata per il suo comportamento esemplare e la sua telefonata al numero di emergenza è diventata anche uno spot da far circolare tra gli alunni delle scuole elementari come esempio di come comportarsi in caso di emergenza medica.Continua a leggere

Auto giù dal ponte : la mamma stava accompagnando i bimbi a Scuola - grave la figlia superstite : Maria Stella Traina, 32 anni, e il figlio di 4 anni sono morti in un incidente stradale nella provincia di Agrigento. L’Auto guidata dalla donna è precipitata per 20 metri da un viadotto. L'altra figlia della donna, di 7 anni, è stata tirata fuori dalle lamiere ed è stata portata all'ospedale dei bambini di Palermo.Continua a leggere

Milano - mamma picchia maestra davanti agli alunni/ Shock in una Scuola elementare di periferia : Milano, mamma picchia maestra davanti agli alunni, Shock in una scuola elementare di periferia. E' successo nella giornata di venerdì mattina, per via di un graffio(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 14:20:00 GMT)

Mamma entra nella Scuola elementare e picchia la maestra davanti a tutti i bambini : Si è presentata all'ingresso della scuola fingendo di avere un colloquio con una docente. Poi è andata dritta nell'aula in cui stava insegnando la maestra che, secondo lei, avrebbe graffiato suo figlio. E l'ha...

«Sara - svegliati che devi andare a Scuola». Mamma entra in stanza e trova la figlia 14enne morta : Una ragazzina di 14 anni è morta nel sonno a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. Lo riporta il Giornale di Brescia. Quando la madre ha cercato di svegliarla per farla andare a scuola, non...

San Paolo - mamma poliziotto uccide rapinatore davanti alla Scuola dei figli : premiata dal governatore : La vicenda ha come cornice l'ingresso della scuola Ferreira Master di Suzano, a San Paolo. "Siamo venuti qui questa domenica mattina, festa della mamma, - ha detto il governatore alla stampa, - in un ...

Con la pistola davanti alla Scuola - la reazione della mamma poliziotta è letale e la rapina finisce malissimo : Fuori dal collegio Ferreira Master di San Paolo, in Brasile, un uomo armato si avvicina a bambini e genitori per derubarli. Tra le mamme, però, c’è una poliziotta fuori servizio, Katia da Silva Sastre. La donna estrae dalla borsa una pistola e con un gesto repentino spara al rapinatore. L’uomo, di 21 anni, morirà in ospedale qualche ora più tardi. L'articolo Con la pistola davanti alla scuola, la reazione della mamma poliziotta è ...

Puglia - bimbo diabetico rifiutato dalla Scuola. “In classe solo se c’è anche la mamma” : Il bambino non è potuto andare a scuola per quasi un mese. solo due giorni fa ha potuto ricominciare a seguire le lezioni, e solo a condizione che la madre sia sempre al suo fianco.Continua a leggere

Roma - lo Scuolabus non è adatto al trasporto disabili - la bimba salta la gita. La mamma : 'Altro che inclusività' : Ha dovuto rinunciare alla gita con la classe alla tenuta presidenziale di Castel Porziano perché Ilary, 9 anni di Ardea, affetta da tetraparesi, aveva bisogno di un mezzo speciale per il trasporto. Il ...

Ci sono madri di tutti i tipi: madri tigre, elicottero, chiocce. Ma c'è anche la mamma mongolfiera ed è quella che ci vuole. La racconta Marcella Manghi nel suo ultimo libro.

Come sappiamo a breve sarà la festa della mamma. Come vuole la tradizione, questa festa non ha una data precisa, ma cade la seconda domenica di maggio. E quest'anno la data sarà il 13 maggio. Questa ricorrenza vuole essere un modo per celebrare la figura materna, omaggiandola con regali floreali o con lavoretti realizzati a Scuola per […] Scuola, abolita la festa della mamma in un asilo di Roma

Venezia - 13enne si getta dalla finestra della Scuola. La mamma : “Vittima di cyberbullismo” : L’episodio nei giorni scorsi in un paese del Veneziano. La giovane ha fatto un volo dal primo piano e ha riportato la frattura dell’anca. Sulla vicenda indagano i carabinieri e la procura presso il tribunale del minori.Continua a leggere