Scuola | concorso docenti non abilitati | è polemica

Scuola/ Concorso 2018 : serietà professionale a parte - che spreco all'italiana... : In Lombardia ci sono state le prove orali del Concorso 2016. Non ci sono solo precari, ma anche gli "insoddisfatti", quelli di ruolo che cercano altra assegnazione. MAX FERRARIO(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ A chi tocca educare e perché, la lezione degli Usa all'Italia, di M. FerrarioSCUOLA/ Via al Concorso-farsa che aiuta solo tasse e burocrazia, di M. Ferrario

Concorso per docenti a Modena/ Bando per 4 insegnanti Scuola infanzia : info - prove e scadenza : Concorso per docenti a Modena. Bando per 4 insegnanti scuola infanzia: info, prove e scadenza. Le ultime notizie sull'opportunità lavorativa: assunzione a tempo indeterminato(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:41:00 GMT)

Scuola - ritardi e molte difformità per le prove del Concorso : Il Concorso per i docenti abilitati parte con il piede sbagliato: prove difform i a seconda della commissione e ritardi di ogni genere. Insomma, quella che doveva essere una sorta di sanatoria del ...

LA Scuola PRIMARIA KAROL WOJTYLA DI BAGHERIA - PALERMO - - HA VINTO IL CONCORSO EDUCATIVO "ENERGIA IN SQUADRA" PROMOSSO DA ESTRA E ... : ... a cui hanno partecipato le classi degli ultimi due anni delle scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado del territorio nazionale, per far scoprire ai bambini il mondo delle energie ...

Scuola - premiati i vincitori del concorso 'Tu sei' : TRENTO . Si è tenuta oggi all'auditorium di Lettere e Filosofia a Trento la cerimonia di premiazione dei migliori progetti in concorso nell'anno scolastico 2017-18 nell'ambito del progetto «Tu sei» di ...

Pioggia di premi alla Scuola media Leonardo da Vinci al concorso musicale di Città di Castello : Grande soddisfazione per la scuola media Leonardo da Vinci dell'Istituto Comprensivo Lucca 2 al 20esimo concorso nazionale Zangarelli di Città di Castello svoltosi il 10 e l'11 maggio. Primo premio ...

Scuola - docenti abilitati ultime notizie : ‘Concorso per soli titoli e riapertura GaE’ : Il Comitato docenti abilitati ha pubblicato una nota attraverso la quale si ribadisce, ancora una volta, come sia quanto mai necessario un provvedimento ad hoc che disponga la riapertura delle GaE: riferendosi alla questione riguardante i diplomati magistrali, gli insegnanti abilitati si uniscono alla protesta e si dichiarano pronti a scendere in piazza per difendere i loro diritti e […] L'articolo Scuola, docenti abilitati ultime notizie: ...

Scuola - concorso docenti secondaria : ‘Fallimento assunzioni - basta con le beffe : riaprire subito le GaE’ : Un comunicato pubblicato sul sito del sindacato Anief mette ancora una volta in evidenza come in Italia tutto è possibile: anche ‘vincere un concorso pubblico e non essere mai assunti. È quello che accadrà a diversi candidati insegnanti della Scuola secondaria pubblica che hanno partecipato con successo alla selezione nazionale bandita nel 2016. Ammesso che non venga applicata la decadenza […] L'articolo Scuola, concorso docenti ...