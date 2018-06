Scuola | bimbo trevigiano scrive a Babbo Natale per non perdere la maestra 2

Scuola : bimbo trevigiano scrive a Babbo Natale per non perdere la maestra : Treviso, 8 giu. (AdnKronos) - "Esprimo la mia vicinanza al piccolo Luca. La lettera che ha inteso destinare a Babbo Natale è veramente toccante: ci dimostra in maniera tangibile l'intensità del rapporto che va ad instaurarsi tra corpo docente ed alunni e soprattutto la necessità per questi ultimi di

Bimbo dimenticato nello Scuolabus sotto il sole : riesce a uscire dal finestrino : dimenticato sullo scuolabus parcheggiato sotto il sole: un Bimbo dell'asilo è riuscito ad uscire dal finestrino , rimasto provvidenzialmente aperto, e a mettersi in salvo da solo dopo circa un'ora. Ha ...

Bimbo travolto da una moto davanti Scuola - è grave : Avrebbe 8 anni e non 5 il bambino investito stamattina a Milano davanti la sua scuola in via Varesina mentre stava attraversando le strisce pedonali secondo quanto riportano alcuni quotidiani locali. Il bambino travolto è stato sbalzato violentemente sull’asfalto, riportando un trauma cranico: è ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Niguarda.A investire il Bimbo sarebbe stata una moto eseguendo un sorpasso alla sinistra di ...

Se il bimbo non è all'asilo - la Scuola chiama i genitori : Visti i recenti casi di cronaca, voglio ricordare a tutti i genitori che già dallo scorso anno scolastico abbiamo incaricato le insegnanti e le educatrici degli asili nido di contattare ...

Cuneo - scende dallo Scuolabus e viene travolto : morto bimbo di 6 anni : Il drammatico incidente nel pomeriggio di mercoledì a Cavallermaggiore, nella provincia di Cuneo. Sceso dallo scuolabus il bambino avrebbe attraversato la strada senza accorgersi di un’auto, una Bmw Serie 3, che arrivava dalla parte opposta. Il conducente dell'auto non ha potuto evitare l'impatto.Continua a leggere

Napoli choc - sequestrato coltello a bimbo di 10 anni in una Scuola : La Polizia ha sequestrato un coltello con una lama lunga 6,5 centimetri a un alunno di 10 anni che frequenta una scuola elementare di Napoli. Il ragazzino, che frequenta la quinta classe, lo...

Puglia - bimbo diabetico rifiutato dalla Scuola. “In classe solo se c’è anche la mamma” : Il bambino non è potuto andare a scuola per quasi un mese. solo due giorni fa ha potuto ricominciare a seguire le lezioni, e solo a condizione che la madre sia sempre al suo fianco.Continua a leggere

