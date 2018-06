Scozia | l’incredibile salvataggio in elicottero dei due ragazzi prigionieri della

sportfair

(Di venerdì 8 giugno 2018) Lo spettacolareeffettuato da unguardia costiera è diventato immediatamente virale Un incredibile video diffuso su internet dalla Guardia costiera britannica mostradi duerimasti bloccati su uno scoglio nel bel mezzo di una burrasca a Hopeman East Beach, nel nord. L’intervento dei soccorsi in elicotteri è stato fondamentale per salvare la vita a duedi 11 e 14 anni che erano rimasti bloccati in mezzo al mare. Per fortuna inon hanno riportato ferite anche se hanno rischiato davvero tanto considerando che appena quindici minuti dopo l’intervento, lo scoglio è stato coperto interamente dal mare. L'articoloindei dueburrasca VIDEO SPORTFAIR.