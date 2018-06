Sciopero | disagi nei trasporti per stop Enav e autobus

Sciopero TRENI E AEREI - ULTIME NOTIZIE/ Oggi e venerdì 8 giugno trasporti ko : disagi Trenitalia - Trenord - Enav : SCIOPERO TRENI e AEREI Oggi e venerdì 8 giugno: si fermano i TRENI e gli AEREI, ecco alcune informazioni utili, con tutti gli orari previsti per il blocco dei mezzi pubblici (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:52:00 GMT)

Sciopero dei treni giovedì 7 e venerdì 8 giugno/ Ferrovie dello Stato e Trenord : disagi per i passeggeri : Sciopero dei treni giovedì 7 e venerdì 8 giugno, Ferrovie dello Stato e Trenord: previsti disagi per i passeggeri a partire dalla tarda serata di domani a seguito di un nuovo stop(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:08:00 GMT)

Brasile - ancora forti disagi per lo Sciopero dei camionisti : Nonostante il governo di Michel Temer alterni le rassicurazioni con le minacce per dichiarare risolta la crisi per lo sciopero dei camionisti, arrivato al sesto giorno, la situazione resta difficile ...

Sciopero Università - disagi per gli studenti : Si parla già da tempo del nuovo Sciopero dei docenti e ricercatori di molte Università . Dopo lo Sciopero di settembre scorso ne è infatti stato indetto un altro per i mesi di giugno e luglio, facendo slittare con ogni probabilità gli appelli previsti in questi mesi. Gli studenti ovviamente non approvano. Sospendere lo Sciopero, una […] L'articolo Sciopero Università, disagi per gli studenti proviene da Scuolainforma.

Brasile - disagi per Sciopero camionisti : 03.16 Lo sciopero dei camionisti che si protrae da quasi una settimana è diventato un'emergenza nazionale in Brasile. Si registrano problemi di approvvigionamento di cibo e carburante. In undici aeroporti sono stati cancellati decine di voli per mancanza di combustibile. In sei città vicino alla frontiera con al Bolivia la mancanza di carburante ha già provocato estesi blackout. Il presidente Temer ha mobilizzato le forze armate e i servizi ...

Sciopero del porto - disagi al traffico. Corteo davanti alla prefettura | : I lavoratori dello scalo sono diretti alla sede della prefettura in largo Eros Lanfranco. Tappa intermedia alla sede dell’Authority per la consegna di uno striscione |

Tua - Sciopero il 2 maggio - possibili disagi per traporti : L'Aquila - Per il giorno mercoledì 2 maggio 2018, dalle ore 00:00 alle 05:30, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 24:00, è indetto uno sciopero da parte di una sigla sindacale che potrebbe produrre qualche difficoltà nell’effettuazione dei servizi sia autolinea che ferroviari. A causa delle modalità dall’astensione lavorativa, alla ripresa del servizio a termine delle tre fasce indicate, alcune ...

Sanità - Sciopero di due giorni degli infermieri : possibili disagi giovedì e venerdì : sciopero in arrivo nella sanità. Mobilitazione nazionale di 48 ore che potrebbe causare disagi giovedì e venerdì. sciopero Sanità 12-13 aprile La Presidenza del Consiglio dei Ministri &ndash...

Francia - ancora Sciopero dei ferrovieri. Disagi e ingorghi a Parigi e dintorni : MILANO - Proseguono oggi gli scioperi in Francia in contemporanea con l'arrivo in Parlamento della contestata riforma delle ferrovie, che rappresenta il motivo del contendere col governo. E il ...