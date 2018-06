Scioperi nei trasporti | possibili disagi per treni | aerei e mezzi pubblici

Scioperi nei trasporti - possibili disagi a treni e aerei : Scioperi nei trasporti, possibili disagi a treni e aerei Scioperi nei trasporti, possibili disagi a treni e aerei Continua a leggere L'articolo Scioperi nei trasporti, possibili disagi a treni e aerei proviene da NewsGo.

Scioperi : domani disagi nei trasporti - stop da Enav a ferrovie : Giornata di possibili disagi nei trasporti domani , 8 giugno, per una serie di Scioperi che interessano treni, aerei e anche mezzi pubblici. Sono infatti previsti uno sciopero nazionale del trasporto ...

Grecia : Scioperi contro austerity - cancellazioni e ritardi nei trasporti : Roma, 30 mag. (AdnKronos/dpa) – Giornata difficile in Grecia nel settore dei trasporti a causa degli scioperi che hanno nel mirino le politiche di austerity. cancellazioni e ritardi sono previsti oggi per i aerei, traghetti e ferrovie. “Stiamo protestando contro l’austerity, l’alta tassazione e la disoccupazione”, hanno dichiarato i sindacati Gsee e Adedy. I controllori di volo incroceranno le braccia dalle ore 9 ...

Scioperi - raddoppia a 20 giorni l'intervallo obbligatorio nei trasporti : Cambiano le regole per gli Scioperi nel trasporto pubblico locale , tpl, . La Commissione di garanzia degli Scioperi ha infatti approvato una nuova Regolamentazione sugli Scioperi nel tpl. Una delle ...

'Troppi Scioperi nei trasporti - li dimezziamo' : "Il nuovo regolamento è provvisorio, lo sperimenteremo sul campo. Gli scioperi non vengono eliminati: se ne possono proclamare di meno. La norma sarà in vigore con la notifica alle parti sociali, ...

25 aprile 2018 : Scioperi nei negozi contro aperture nei festivi : Anche per il 25 aprile e, in molti casi, per il 1° maggio e il 2 giugno, i sindacati del settore del commercio Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil proclamano lo sciopero contro la liberalizzazione totale delle aperture, che permette di tenere aperte le attività commerciali nei giorni festivi.Le regioni che aderiranno allo sciopero (ma non si sa in quali misure) sono Lazio, Puglia, Sicilia, Liguria e Toscana, quest'ultima (per ora) solo ...

Commercio : sindacati - in Veneto no Scioperi nei festivi ma 'astensione consapevole' : Venezia, 8 apr. (AdnKronos) - In vista delle prossime festività del 25 aprile e del Primo Maggio in Veneto non è previsto uno sciopero dei lavoratori del Commercio contro l'apertura dei grandi centri commerciali, ma una "astensione consapevole" dal lavoro. E' questa la posizione unitaria decisa dai

Commercio : sindacati - in Veneto no Scioperi nei festivi ma ‘astensione consapevole’ (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – E a rincarare la dose è la segretaria regionale della Fisascat Cisl del Veneto, Maurizia Rizzo: “Come sindacati la battaglia contro l’obbligo del lavoro festivo l’abbiamo fatta fin da subito con ricorsi al Tar e alla Consulta che, con sentenze incontestabili, hanno assicurato la libertà dei lavoratori di non dover lavorare durante le festività laiche e religiose: il godimento del riposo ...

