Scherma | Europei 2018 | il calendario e le date Programma | orari e tv

(Di venerdì 8 giugno 2018) Da sabato 16 a giovedì 21 giugno si svolgeranno a Novi Sad (Serbia) glidi. Sulle pedane della Spens Arena saliranno i migliori atleti del vecchio continente che si sfideranno per conquistare le medaglie. Lo scorso anno l’Italia conquistò il medagliere complessivo e l’obiettivo sarà quello di ripetersi e confermarsi così una potenza dellaeuropea. Ci attendiamo quindi di vedere gli azzurri grandi protagonisti in tutte le armi. Ildelle gare prevede lo svolgimento completo di due competizioni ogni giorno. Da sabato 16 a lunedì 18 si lotterà per i titoli individuali, mentre da martedì 19 a giovedì 21 per quelli a squadre. Glididovrebbero essere trasmessi in diretta tv su Eurosport e RaiSport (il palinsesto non è ancora stato comunicato) ed in diretta streaming sul sito ufficiale della manifestazione. Sarà possibile seguirle ...