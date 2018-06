Savona | ' Rafforzare il mercato comune e l' euro'

ansa

: Savona, rafforzare mercato comune e euro - RadioLondra_ : Savona, rafforzare mercato comune e euro - salcatal : INCENDIARIO SAVONA! - Simona65Simona : Savona: 'Ue, rafforzare il mercato comune e l'euro' -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Il mio collega al MIT di Cambridge, George Akerlof, ha vinto il Premio Nobel dell'economia principalmente per aver scritto nel 1970 un saggio breve sull'argomento , The market of Lemons, . Le frodi ...