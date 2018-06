Santanchè | L’Islam mi ha condannata a morte

blogo

(Di venerdì 8 giugno 2018) Stasera alle 22:50 sul canale NOVE di Discovery Italia andrà in onda un'intervista di Peter Gomez a Daniela, rieletta a marzo nelle liste di Fratelli d'Italia. La 'pitonessa' ha raccontato al Direttore del FQ Online della fatwa che ha ricevuto, vale a dire una condanna aper le sue dichiarazioni anti-Islam. "Per i suoi attacchi all'Islam le è arrivata una fatwa, cioè una condanna a. Ha avuto paura?" ha chiesto Gomez, ricevendo questa risposta: "Ho avuto paura in una sola occasione quando sotto casa mia a Milano ho vissuto insieme a mio figlio una sorta di guerriglia urbana, con cinquanta persone armate di cacciavite e coltelli fuori casa. Per un attimo ho avuto paura, sì".E poi: "Se giro ancora scortata? Tenga conto che non c'è settimana, dieci giorni, che io non riceva lettere minatorie o fatwe". Poi Gomez ha voluto approfondire l'episodio riferito dalla ...