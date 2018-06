Sandro Gozi non si rassegna | Il Pd si allei con Macron e i moderati di destra per

huffingtonpost

(Di venerdì 8 giugno 2018)non si. Malgrado la nascita di un governo gialloverde e un Pd ridotto a stracci, l'ex sottosegretario agli Affari Europei del governo Gentiloni continua a tessere quella che secondo lui deve essere la tela di alleanze europee per i Dem in vista delle europee dell'anno prossimo. "Alleanza con Emmanuel", ci dice, spingendo in direzione ostinata e contraria rispetto alle voci che descrivono uninteressato invece ad allearsi con il M5s.presidia il campo Dem, anche se non tutti i Dem sono su questa linea. E la prossima settimana si prepara a ricevere a Roma il portavoce di En Marche e del governo francese Christophe Castaner.Venerdì prossimo Castaner viene in Italia, per incontri da lei organizzati. Vuol dire che alle europee dell'anno prossimo 'En Marche' sarà alleata del Pd e non del M5s?Intanto vuol dire che prepariamo l'alternativa ...