San Patrignano | ' L' 87 per cento di chi entra nella nostra comunità ha iniziato con la

Jaguar Land Rover accanto a San Patrignano con il Progetto “Una Casa per crescere” : Una Casa per tornare ad essere donna e mamma è “Una Casa per crescere”: il nuovo Progetto di Jaguar Land Rover accanto a San Patrignano E’ questo il nuovo Progetto avviato dalla comunità San Patrignano che vede Jaguar Land Rover Italia impegnata nell’opera di ristrutturazione di una delle casette interne al “villaggio” garantendo un intervento indispensabile per accogliere le tante mamme che chiedono aiuto per ritrovare, innanzitutto se stesse e ...

La buona notizia : ragazzi di San Patrignano diventano parrucchieri grazie a l’Oréal : Daniele ha iniziato tagliando barbe e capelli quand’era in carcere a Regina Coeli e ora sogna di aprire il suo barber shop. Irene, invece, adora le acconciature, la considera una forma d’arte “a suo modo”. Daniele e Irene sono due allievi della prima edizione di ‘Dacci un taglio’, il corso professionale biennale per acconciatori finanziato e organizzato da l’Oréal Italia e rivolto a 14 ragazzi, tra i 17 e i 35 anni, ospiti ...

San Patrignano - Antonio Tinelli : "Bullismo a scuola. Il rispetto va insegnato" : Il professore che è rimasto immobile di fronte alle aggressioni dei suoi alunni è lo specchio di una mancanza che non riguarda solo il mondo della scuola, ma chiama in causa anche la politica: ci ...

120 anni Figc - al Vinitaly un nuovo vino per sostenere opera San Patrignano : La Federazione Italiana Giuoco Calcio celebra i 120 anni della fondazione legando il suo nome alla comunità San Patrignano, attraverso la creazione di un vino che testimonia l’incontro di due eccellenze italiane in un’etichetta originale e in un’esperienza di solidarietà straordinaria. È la passione il filo conduttore che unisce i due mondi, solo in apparenza così distanti. La stessa passione che alimenta giorno dopo giorno ...