SAN FRANCESCO AL CAMPO Proseguono le tappe di Lunathica

ALESSANDRA GOBBI - MOGLIE DI FRANCESCO DE GREGORI/ Chi è? Dal duetto in "Anema e core" all'attività in azienda : Sorpresa per i fan di FRANCESCO De GREGORI: sul palco di Pino è c'è la MOGLIE ALESSANDRA GOBBI. La GOBBI canta con lui Anema e core, brano in memoria di Pino Daniele.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 00:44:00 GMT)

Papa Francesco a SANta Marta/ La fede non arriva per posta - bisogna far memoria della legge d’amore : Nell'omelia alla messa presso Casa Santa Marta, Papa Francesco oggi ha ricordato tre punti fondamentali per il permanere nella fede: ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Inda - all'ex convento di SAN FRANCESCO la mostra 'Antica Mirabilia'. A Palazzolo - l'Edipo re degli allievi dell'Accademia d'arte del dramma ... : ... consentirà quest'anno di ripercorrere la storia delle rappresentazioni classiche attraverso i plastici delle scene che hanno segnato gli spettacoli nel corso di oltre 100 anni di storia. La mostra ...

Carmignano - camion contro porticato della chiesa/ Video - distrutta la pieve di SAN Michele e Francesco : Carmignano, camion contro porticato della chiesa, Video, distrutta la pieve di San Michele e Francesco: è successo ieri mattina poco dopo l'alba, forse una retromarcia sbagliata(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 14:49:00 GMT)

Papa Francesco dice che con lo sport si può diventare SANti : Città del Vaticano, 1 giu. , askanews, Lo sport può essere uno strumento di incontro, di formazione, di missione e anche di santificazione, secondo Papa Francesco, notoriamente tifoso di calcio, che ...

Bari - il patriarca Kirill declina l’invito di Papa Francesco nella città di SAN Nicola : salta l’incontro tra i due leader religiosi : Fumata nera per il secondo incontro tra Papa Francesco e il patriarca ortodosso russo Kirill. Non sarà Bari il luogo del nuovo abbraccio tra i due leader religiosi dopo lo storico faccia a faccia avvenuto a Cuba nel 2016. Ad annunciarlo ufficialmente, il giorno dopo aver incontrato Bergoglio in Vaticano, è stato il metropolita Hilarion, capo del dipartimento per le relazioni esterne del patriarcato di Mosca, che ha assicurato la sua presenza nel ...

Sky dona a Papa Francesco una copia della Vocazione di SAN Matteo : Una collaborazione lunga e ampia quella di Sky con la Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, Vatican Media e la Direzione dei Musei Vaticani per la produzione di grandi eventi e film d’arte di qualità che offrono una riscoperta, una rilettura e una divulgazione in tutto il mondo della cultura del bello anche attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi e tecnologie, come l’ultimo film ...

AlesSANdria - Francesco è scomparso da tre giorni : ha solo quindici anni : Francesco Privitera, 15 anni, è scomparso lo scorso lunedì 28 marzo da Spinetta Marengo (Alessandria). Il ragazzo, che frequenta la terza media, è stato visto salire a bordo di un bus diretto ad Alessandria. Ha lasciato il cellulare e i documenti a casa,Continua a leggere

Francesco Totti e Antonio CasSANo sul campo insieme per beneficienza : Come ogni anno, la nazionale cantanti è scesa in campo per partecipare alla partita del cuore. Tanti gli artisti che hanno deciso di vestire per novanta minuti i panni di calciatori. Cantanti che lasciano il microfono e il palco e mettono le scarpette da calcio per improvvisarsi calciatori. Perché lo fanno: per una causa giustissima, per beneficenza. Quest'anno la partita si è svolta allo stadio Ferraris di Genova. I fondi sono stati raccolti ...

Papa Francesco/ “La SANtità non è avere le visioni - ma vivere da cristiani : essere liberi e non conformarsi” : Papa Francesco nell'omelia della messa mattutina a Casa Santa Marta ci ricorda che ogni cristiano è santo, non solo qualcuno, e ci spiega qual è il cammino della santità(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 16:21:00 GMT)

“Cosa?”. Sì - l’ha detto. Francesco Totti - SANto cielo : che gaffe clamorosa! E succede tutto in diretta : I motori? Fondamentali, certo, al Gran Premio di Montecarlo, ma i paddock erano anche invasi di star nel weekend più glamour dell’anno. Attori, stilisti, modelle, registi e sportivi: tutti nel principato per assistere al GP di Formula Uno. A fare gli onori di casa, il principe Alberto, Pierre e Andrea Casiraghi e la principessa Charlene, che per l’occasione indossava un lungo abito fantasia e con spacco vertiginoso firmato ...

'Artigianato d'eccellenza' protagonista a SAN FRANCESCO della Scarpa : ...a San Francesco della Scarpa ultimo giorno della mostra mercato 'Artigianato d'eccellenza' dedicata appunto alle eccellenze dell'Artigianato italiano che rendono grande il Made in Italy nel mondo. ...

Papa Francesco ha nominato mons. Becciu prefetto della Congregazione delle Cause dei SANti : Papa Francesco ha nominato prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi mons. Giovanni Angelo Becciu. Lo comunica il bollettino della Sala stampa vaticana, spiegando che mons. Becciu prenderà possesso dell'ufficio alla fine del mese di agosto prossimo, rimanendo intanto sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato fino al 29 giugno, giorno in cui sarà creato cardinale nel Concistoro, e continuando come delegato ...

Papa Francesco : Paolo VI e Romero SANti in Vaticano il 14 ottobre : Papa Francesco: Paolo VI e Romero santi in Vaticano il 14 ottobre La canonizzazione nel corso del Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani Continua a leggere L'articolo Papa Francesco: Paolo VI e Romero santi in Vaticano il 14 ottobre proviene da NewsGo.