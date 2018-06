Samsung Galaxy J3 2018 e J7 2018 sono ufficiali | per ora solo negli USA

Samsung Galaxy S8 portare lo schermo su smart TV : Vi siete mai chiesti come si fa a portare lo schermo del Galaxy S8 sul tuo televisore per guardare i video di Youtube o i video fatti con la fotocamera sul grande schermo.

Migliore sicurezza online per i Samsung Galaxy : 7 suggerimenti dal produttore : Aumentare la sicurezza online a bordo dei Samsung Galaxy è cosa semplice, a patto che sia l'utente ad osservare alcuni semplici regole. Il blog olandese del colosso sudcoreano, proprio in questi giorni, ha fornito 7 preziosi suggerimenti circa i comportamenti da adottare per incrementare il livello di protezione quando si è connessi in rete. Per prima cosa, è saggio installare sempre e comunque gli ultimi aggiornamenti disponibili, in quanto ...

Sorpasso Samsung Galaxy S9 su iPhone : vendite in forte ripresa : Vi sareste mai aspettati che i Samsung Galaxy S9 potessero superare, in termini di vendite, gli iPhone? Secondo quanto riportato dall'ultimo resoconto mensile (con riferimento ad aprile, ndr.) di Counterpoint, la situazione pare proprio essere questa, con la coppia sudcoreana a fare meglio del tris di melafonini di più recente generazione, relativamente alle spedizioni avvenuta su scala globale. Il market share fatto registrare dai Samsung ...

Primi bilanci Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con aggiornamento Oreo : stato batteria e fotocamera : Il momento tanto atteso per i possessori di un Samsung Galaxy S7 e del Galaxy S7 Edge è finalmente arrivato, come vi raccontiamo da giorni. Da martedì mattina, infatti, è possibile testare l'aggiornamento del sistema operativo sui modelli no brand e quelli marchiati Vodafone, con le prime analisi che non sono certo mancate sulle nostre pagine. Dopo il report di poche ore fa, è necessario tracciare un primo bilancio sia per quanto riguarda il ...

Recensione Samsung Galaxy A8 2018 : Che Bomba! : Recensione VideoRecensione Galaxy A8 2018. Ecco la nostra Recensione e prova completa di Galaxy A8 2018: pareri, opinioni, conviene comprarlo? Recensione Galaxy A8 2018 Perché spendere 700 euro per un top di gamma, quando con la metà del prezzo c’è Galaxy A8 2018? Galaxy A8 2018 è uno smartphone davvero eccellente: bello, potente, comodo da usare […]

Sguardo attento al Samsung Galaxy Note 9 : foto render e video dei progetti CAD : Dai progetti CAD del Samsung Galaxy Note 9, grazie all'operosità del solito @OnLeaks, sono venuti fuori alcuni render che lo vedono perfettamente ritratto, ma che potrebbero anche non corrispondere a pieno al modello che verrà poi presentato il prossimo 9 agosto (proprio negli ultimi giorni si è parlato di uno slittamento di circa due settimane dell'evento di lancio, dovuto proprio ad una decisione improvvisa dei vertici alti circa lo ...

Trucco Oreo per Samsung Galaxy S8 e S9 : disattivare notifica delle app in background : Sia sul Samsung Galaxy S8 che sull'S9, oltre che su tutti gli altri smartphone Android aggiornati all’ultima major-release Oreo, vige una funzionalità specifica di questa versione biscottata che si pone l'obiettivo di allertare gli utenti contro possibili applicazioni sospette, allo scopo di salvaguardare la durata della batteria. Trattasi di una notifica fissa, segnalante le app in quel momento eseguite in background (alcune delle quali ...

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus Titanium Grey disponibili solo da Carphone Warehouse : La nuova variante cromatica Titanium Grey dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus sarà disponibile soltanto presso il rivenditore britannico Carphone Warehouse L'articolo I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus Titanium Grey disponibili solo da Carphone Warehouse proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 si mostra in nuove immagini render con un design senza rivoluzioni : Pare che il Samsung Galaxy Note 9 riproporrà il medesimo design già visto sui Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus e nel 2017 sul Samsung Galaxy Note 8 L'articolo Samsung Galaxy Note 9 si mostra in nuove immagini render con un design senza rivoluzioni proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 6 giugno : Nokia 6.1 - Honor 10 - Huawei P20 - Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018) : Gli Smartphone in offerta per oggi 6 giugno sono: Nokia 6.1, Honor 10, Huawei P20, Motorola Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018). Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 6 giugno: Nokia 6.1, Honor 10, Huawei P20, Moto Z2 Play e Samsung Galaxy A8 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Aggiornare subito Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge e reset si o no? Primi problemi notifiche : Incredibile ma vero: tanti utenti che hanno ricevuto la notifica di Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge nelle ultime 24 ore, si stanno chiedendo se valga la pena o meno Aggiornare. Non è bastata un'attesa spasmodica del firmware Android 8.0 per dissipare ogni dubbio e l'incertezza regna sovrana. Ancora di più, in tanti si domandano se valga la pena effettuare un reset allo stato di fabbrica prima o dopo l'installazione del pacchetto. ...

Sbarco europeo di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Titanium Grey : in Italia niente ancora : I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus accolgono dalla loro la colorazione 'Titanium Grey', dal look deciso e contemporaneo, definito dagli intenditori 'industrial chic'. La nuance era disponibile fin dal day-one negli Stati Uniti, ma non in Europa, dove sta iniziando a diffondersi nel Regno Unito, per conto dell'operatore locale 'Carphone Warehouse'. L'iniziativa intrapresa in territorio inglese lascia ben sperare nel prosieguo della distribuzione di ...

Valorizzato l’Intelligent Scan del Samsung Galaxy S9 : importanti novità dal 6 giugno : Emergono importanti migliorie oggi 6 giugno per il Samsung Galaxy S9, in riferimento all'aggiornamento assicurato in queste ore dal produttore coreano per quanto concerne il browser Samsung Internet Beta 7.4. Premettendo che la questione sulla carta riguarda tutti i device concepiti dal brand asiatico, ci sono delle novità che per forza di cose riguardano in prima istanza chi ha scelto di puntare sul top di gamma 2018. Soprattutto se pensiamo ad ...