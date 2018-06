Salvini | Sono favorevole alla reintroduzione del servizio militare

Salvini : 'Sono favorevole a reintrodurre il servizio militare' - Leva - cosa dice la legge : "Personalmente sono a favore della reintroduzione del servizio militare". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse favorevole ad incrementare il ...

Salvini : “Gli immigrati regolari che rispettano la nostra cultura sono benvenuti - gli altri a casa” : "Gli immigrati regolari e per bene che sono qua per costruirsi un futuro portando rispetto a una cultura che spalanca loro le porte sono i benvenuti. Non hanno niente da temere. Chi scappa dalla guerra ha in casa mia, casa sua", ha dichiarato questa sera Matteo Salvini durante un comizio elettorale tenuto a Brindisi.Continua a leggere

"Salvini e Di Maio si sono incontrati nella mia cucina" : così è nato il governo Conte : 'Il governo del cambiamento? È nato in una cucina da incubo', a rivelarlo è il settimanale Oggi . Nel numero in edicola da giovedì 7 giugno, la rivista svela in esclusiva un 'gustoso' retroscena sulla ...

Migranti - Salvini : “Faremo centri per rimpatri chiusi - basta gente a spasso”. Sono già previsti dal decreto Minniti : Il governo realizzerà dei centri per i rimpatri “chiusi affinché la gente non vada a spasso per le città”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ai cronisti in Transatlantico, sottolineando che “la gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 della mattina, rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino”, ha detto il capo del Viminale riferendosi presumibilmente ai ...

MIGRANTE UCCISO IN CALABRIA/ Sacko Soumalya - dove sono Salvini e Di Maio? : Sacko Soumalya, del Mali, è stato UCCISO in un'area industriale dismessa di San Calogero , VV, . Non si faccia propaganda, ma il governo deve parlare.

Salvini : “Tunisia? Non tutti galeotti ma ci sono anche quelli. Immigrazione incontrollata porta a scontro sociale” : “Io guardando i numeri ho detto che ci arrivano persone perbene e persone meno per bene qualcuno in Tunisia si è offeso, sbagliano”. Matteo Salvini prova con i cronisti, dopo un comizio a Fiumicino, a smorzare la polemica che sfiora l’incidente diplomatico con la Tunisia sul temi dei migranti. E sull’omicidio del giovani immigrato sindacalista nella Piana di Gioia Tauro, il ministro dell’Interno afferma: ...

Salvini tenta di convincere gli italiani che la loro sciagura sono immigrati e rom : Dopo mesi di campagna elettorale e 80 giorni di attesa post voto, siamo giunti al punto di saturazione davanti a certi slogan, il cui solo obiettivo, inutile nasconderlo, è quello di anestetizzare la piazza davanti alle sfide che il Paese è chiamato ad affrontare. Appare chiara la difficoltà del nuovo governo a cambiare il registro e la scelta di mantenere intatta la drammatizzazione di un Paese in macerie e la messinscena del consenso da ...

MIGRANTE SINDACALISTA UCCISO IN CALABRIA/ Sacko Soumalya - dove sono Salvini e Di Maio? : Sacko Soumalya, 29 anni, del Mali, è stato UCCISO in un'area industriale dismessa di San Calogero (VV). Non si faccia propaganda, ma il governo deve dire qualcosa. MONICA MONDO(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:08:00 GMT)CAOS MIGRANTI & LEGA/ Blangiardo: Lombardia e Veneto, un modello per l'Italia (e per M5s)MIGRANTI, SCONTRI A BARDONECCHIA/ Neonazi contro No Tav, c'è un cadavere da sotterrare..., di R. Persico

L'attivista di Matteo Salvini e la 'ndrangheta : «In Brianza tutti i politici sono amici del boss» : La leghista replica all'inchiesta dell'Espresso. E rivela la presunta infiltrazione nella politica di Seregno, la città vicino a Monza dove domenica 10 giugno si torna a votare per il Comune. Un caso imbarazzante per il neo ministro dell'Interno Matteo Salvini su Facebook con l'amica del boss "

Soros : "Sono preoccupato per la vicinanza tra Salvini e Putin" : Botta e risposta a distanza tra Matteo Salvini e il miliardario statunitense George Soros, ospite oggi di un dibattito sul futuro dell'Unione Europea al Festival dell’Economia di Trento. Il finanziere, noto per le sue posizioni liberali e importante finanziatore di gruppi e Ong che si occupano dei diritti umani in tutto il Mondo, si è detto molto preoccupato dalla vicinanza che secondo lui ci sarebbe tra Matteo Salvini e il Presidente della ...

Governo - Soros : “Sono preoccupato da vicinanza Lega-M5s alla Russia. Bisogna sapere se Salvini è a busta paga di Putin” : George Soros è “molto preoccupato” della vicinanza dell’esecutivo Cinquestelle-Lega alla Russia. Un argomento, secondo il finanziere ungherese, “su cui si trova d’accordo il nuovo Governo: hanno detto che sono a favore della cancellazione delle sanzioni contro la Russia”. E Soros, ospite del Festival dell’Economia di Trento, chiama direttamente in causa il leader di uno dei due partiti di Governo: “C’è ...

Governo : Brunetta - Salvini torna a casa - i grillini sono eversivi : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “A Salvini voglio dire due cose. Come ministro degli Interni lo preferirei al Viminale dalla mattina alla sera e non in giro a far campagna elettorale. La sua posizione politica ha cambiato natura. Un ministro degli Interni deve fare quello e non il capo politico. E’ un problema di principio”. Così Renato Brunetta, di Fi, in un’intervista a Rainews24.“Anche io giro il Veneto per ...

Governo : Brunetta - Salvini torna a casa - i grillini sono eversivi : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “A Salvini voglio dire due cose. Come ministro degli Interni lo preferirei al Viminale dalla mattina alla sera e non in giro a far campagna elettorale. La sua posizione politica ha cambiato natura. Un ministro degli Interni deve fare quello e non il capo politico. E’ un problema di principio”. Così Renato Brunetta, di Fi, in un’intervista a Rainews24.“Anche io giro il Veneto per ...

Catania - Salvini contestato dai centri sociali : "Ci sono cose più importanti" : Matteo Salvini è arrivato in Sicilia. Il ministro degli Interni di fatto si è recato sull'isola per controllare con i suoi occhi i porti, come quello di Pozzallo, dove arrivano giornalmente i migranti che sbarcano nel nostro Paese. Al suo arrivo a Catania, Salvini è stato accompagnato da diversi sostenitori durante una passeggiata in città. Ma ad attenderlo c'erano anche alcuni contestatori appartenenti ai centri sociali. Gli attivisti dei ...