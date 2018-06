Salvini contro le Ong | Il regolamento non è efficace | fanno da taxi per i

Prima crepa tra M5s e Lega. Fico contro Salvini sui migranti e le ong : "Lo Stato sia vicino a chi soffre" : Non poteva non succedere. A una settimana dal giuramento del nuovo governo gialloverde, si apre la Prima crepa tra M5s e Lega. Sull'immigrazione, naturalmente, l'argomento forte del momento, diventato una vera e propria bandiera per il Carroccio. Come prevedibile i protagonisti dello scontro a distanza sono Matteo Salvini e Roberto Fico, presidente della Camera, punta più a sinistra nel Movimento cinquestelle.Scintille. Evidenti ...

Alessandra Mussolini sempre più vicina a Matteo Salvini : l'affondo contro le sanzioni alla Russia di Vladimir Putin : Dopo l'appello a Silvio Berlusconi di qualche giorno fa, con la richiesta di votare la fiducia al governo M5s-Lega , richiesta non accettata, , Alessandra Mussolini si schiera ancora al fianco di ...

Primo cdm per il governo Conte. Salvini : “Sì ai dazi di Trump contro la prepotenza tedesca” : Nella serata del 7 giugno si è svolto il Primo Consiglio dei Ministri. Assente il presidente Conte, in viaggio istituzionale, il Cdm è stato presieduto dal vice-premier anziano Matteo Salvini: "Le politiche commerciali vanno ristudiate. L'Italia è una potenza che esporta e quindi va protetto il Made in Italy, penso che le politiche di Trump siano soprattutto per arginare la prepotenza tedesca e l'Italia non deve subire né l'una né l'altra ...

Ecco la fake news contro Salvini Flat tax - la precisazione di Radio 1 : Ecco come si veicola una fake news anti-governativa. Radio 1 è intervenuta con una nota per precisare le parole pronunciate questa mattina da Matteo Salvini a Radio anch'io. “Con la Flat tax ci guadagnano tutti”: questa la risposta esatta del ministro dell'Interno alla domanda Segui su affaritaliani.it

Oggi la fiducia alla Camera. Salvini contro legge Fornero e per flat tax : Ieri la fiducia al Senato nel pomeriggio a Montecitorio. Il responsabile del Viminale: 'Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, così spende e investe di più'. E sulla Fornero ribadisce: ...

E’ scontro tra Fabrizio Corona e Matteo Salvini! : Cosa sta accadendo in queste ore tra il premier Matteo Salvini e Fabrizio Corona? Il primo a cercare lo scontro è stato proprio l’ex re dei paparazzi da poco uscito dal carcere. Non si è fatta attendere però la replica al vetriolo del neo Ministro degli Interni! Sentite le parole graffianti! E’ guerra a cielo aperto tra il nuovo Ministro degli Interni Matteo Salvini e l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Come mai i due ...

Pisa - venditori ambulanti aggrediscono carabinieri durante controlli. Salvini : “Subito rimpatri” : Un gruppo di ambulanti, di origine senegalese, si è scagliato contro tre pattuglie dei carabinieri durante un controllo contro la vendita abusiva di oggetti contraffatti. È successo ieri pomeriggio a Pisa, in via Vecchia Barbaricina. I militari, impegnati in uno dei servizi quotidiani a contrasto dell’abusivismo commerciale, sono stati aggrediti dopo il sequestro di circa 160 borse che erano state messe in vendita su dei teli distesi sulla ...

Salvini : con flat tax ci guadagnano tutti E lancia ‘spiagge sicure’ contro gli abusivi : Il ministro dell’Interno a «Radio anch’io»: «Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più». E poi aggiunge: «Stiamo preparando un dossier Spiagge Sicure sugli ambulanti abusivi»

Matteo Salvini contro New York Times : "Fango di poteri forti"/ "Italia - governo schifoso" - replica il ministro : Matteo Salvini contro New York Times: "Fango dei poteri forti". "governo M5s-Lega schifoso", la replica del ministro dell'Interno sull'attacco del quotidiano Usa(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:30:00 GMT)

Salvini : «Meno tasse ai ricchi? Giusto» E lancia ‘spiagge sicure’ contro gli abusivi : Il ministro dell’Interno a «Radio anch’io»: «Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più». E poi aggiunge: «Stiamo preparando un dossier Spiagge Sicure sugli ambulanti abusivi»

Caporalato : Fai - Flai e Uila chiedono incontro urgente a Centinaio e Salvini : Roma, 6 giu. – (AdnKronos) – Le organizzazioni sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno chiesto al ministro dell’Interno Matteo Salvini e al ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio un incontro urgente per affrontare le problematiche del Caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori agricoli. Lo rendono noto in un comunicato unitario le organizzazioni di categoria.“Anche a seguito dei gravi fatti ...

Salvini conferma Gabrielli capo della polizia. «Controlli severi sulle coop dell’accoglienza» : Clima sereno al Viminale: «L’epoca Maroni fu positiva». Ong-scafisti, indagini verso nuovi sviluppi “interessanti”

Migranti - Salvini : no controriforma vittoria Italia - ora proposta : Roma, 5 giu. , askanews, - L'esito della riunione dei ministri dell'Interno europei è stata "una vittoria dell'Italia e del buon senso, sembravamo soli e invece fortunatamente questa controriforma, ...