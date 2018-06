Salvini attacca di nuovo le ong Fico | lo Stato sia vicino a chi fa solidarietà e a chi

Pd - Calenda : “Il politico bullo ha rotto le scatole. Renzi? Anche Di Maio e Salvini”. E attacca Emiliano : “Sui social mi prendo Anche un po’ in giro. Penso profondamente che un politico debba essere serio sulle cose che fa, ma Anche molto autoironico. Il politico bullo ha rotto le scatole a tutti quanti”. Sono le parole dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ospite de L’Aria che Tira, su La7. E alla domanda della conduttrice Myrta Merlino che gli chiede se si riferisce a Renzi, l’esponente Pd ...

Migranti - la Sea Watch verso Reggio Calabria primo sbarco dell era Salvini. Il ministro attacca 'No alle Ong che fanno da taxi' : ROMA - Sarà il primo sbarco da una nave umanitaria da quando Salvini è al Viminale, e il lavoro delle organizzazioni non governative al fianco dei Migranti è tornato in un lampo in primo piano tra i ...

Pisa - Senegalesi attaccano carabinieri durante blitz. Salvini : 'Tolleranza Zero' (VIDEO) : Nel pomeriggio di ieri, alcuni carabinieri sono stati aggrediti a Pisa da un gruppo di Senegalesi. Le autorita' erano intente a sequestrare gli oggetti contraffatti e venduti in maniera abusiva. Dopo questo episodio, il ministro degli Interni ha subito riconfermato la propria tesi in merito ai rimpatri immediati degli immigrati in clandestinita'. L'aggressione I militari erano dediti a contrastare l'abusivismo commerciale [VIDEO], con il ...

Ecco la fake news contro Salvini Il Pd attacca cavalcando un falso Flat tax - la precisazione di Radio 1 : Ecco come si veicola una fake news anti-governativa. Radio 1 è intervenuta con una nota per precisare le parole pronunciate questa mattina da Matteo Salvini a Radio anch'io. “Con la Flat tax ci guadagnano tutti”: questa la risposta esatta del ministro dell'Interno alla domanda Segui su affaritaliani.it

Salvini attacca Balotelli - nel frattempo Supermario potrebbe andare al Parma Video : Il ritorno in Nazionale di ‘Supermario’ Balotelli dopo quattro anni di assenza non è passato inosservato. Nel match disputato contro l’Arabia Saudita il centravanti azzurro è anche riuscito ad andare in rete, dando ottime risposte sul piano del gioco e dell’impegno. Nella partita disputata a Torino contro l’Olanda [Video], però, il neo allenatore Roberto Mancini ha deciso di non schierarlo al centro dell’attacco azzurro. La scelta potrebbe ...

Alessandro Sallusti attacca Matteo Salvini : 'Non possiamo respingere i barconi - difficile espellere i migranti' : 'Non possiamo respingere i barconi, difficile espellere centinaia di migliaia di persone in tempi ragionevoli': Alessandro Sallusti , ospite di Tiziana Panella a Tagadà , su La7, attacca Matteo ...

Il vicepremier Matteo Salvini a Pozzallo attacca l'Unione Europea : 'Non assisteremo agli sbarchi. Servono centri per espellere'. VIDEO : ... dice, non è politica, ma di governo: *«L'alleanza con il M5s è di governo, con un patto da realizzare, non politica. Un contratto che contiene molte iniziative previste nel programma del ...

Migranti - Salvini a Pozzallo attacca l'Ue : «Diremo no alla riforma di Dublino» : Giornata siciliana per Matteo Salvini che nel pomeriggio sarà a Pozzallo, in uno dei luoghi simbolo dell'emergenza Migranti. Il ministro dell'Interno ha tenuto a Catania una conferenza...

Migranti - Salvini a Pozzallo attacca l'Ue : «Diremo no alla riforma di Dublino» : Giornata siciliana per Matteo Salvini che nel pomeriggio sarà a Pozzallo, in uno dei luoghi simbolo dell'emergenza Migranti. Il ministro dell'Interno ha tenuto a Catania una conferenza...

'Finita la pacchia - inizia il tiro al bersaglio' : migrante ucciso nel vibonese - Usb attacca Salvini : ... Minniti avverte Salvini: 'Respingimenti? I flussi non si possono cancellare' 3 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Famiglie, Franco Grillini: 'Fontana vive nel mondo di qualche secolo fa' 2 ...

Migranti - Salvini attacca il sindaco di Riace 'Sei uno zero'. E lui risponde 'Orgoglioso di aiutare gli ultimi' : 'È vero che appartengo alla classe degli ultimi, praticamente zero. In tutti questi anni abbiamo unito le nostre debolezze con tanti altri disperati di ogni parte del mondo. Abbiamo condiviso un sogno ...

Fontana 'Famiglie gay Mi attaccano perché sono cattolico'. Ma Salvini lo stoppa 'Sue idee non in contratto' : ROMA - Sostenere la famiglia, che è 'quella naturale', mentre le famiglie arcobaleno 'per la legge non esistono'. Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti: queste le linee guida che ispirano ...

Fontana 'La polemica sulle famiglie gay Mi attaccano perché sono cattolico'. Ma Salvini lo stoppa 'Sue idee non in contratto' : ROMA - Sostenere la famiglia, che è 'quella naturale', mentre le famiglie arcobaleno 'per la legge non esistono'. Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti: queste le linee guida che ispirano ...

Il Pd si mobilita anche nel Salento per sostenere Mattarella. Intanto - D'Alema attacca Salvini : "Ha bluffato : voleva andare al voto" : LECCE Il Pd scende in piazza anche nel Salento, dopo le frizioni romane per il no a Conte del Capo dello Stato Mattarella: la Lega voleva Savona all'Economia, ma non c'è stato nulla da fare. Più di tutti potè lo spread. " I circoli del PD di Martano, Corigliano, Martignano, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci , Melendugno, Calimera, ...