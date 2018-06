Salvini | Alcune Ong fanno affari E attacca Malta

blogo

: #SALVINI: 'Da ministro dell'Interno ogni mattina ho le immagini con il posizionamento delle navi delle Ong nel Medi… - LegaSalvini : #SALVINI: 'Da ministro dell'Interno ogni mattina ho le immagini con il posizionamento delle navi delle Ong nel Medi… - petergomezblog : Migranti, Salvini: “Sbarchi? Malta non può dire sempre no”. Poi il distinguo sulle Ong: “Alcune fanno volontariato,… - Uomodellospazi1 : RT @roberto_duria: Di Soros sappiamo alcune cose: ebreo, finanziatore della rivoluzione arancione, delle Femen, degli sbarchi di clandestin… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Oggi il Viminale ha autorizzato il primo sbarco di migranti da quando al vertice del Ministero c'è Matteo. Si tratta della nave Sea Watch, appartenente ad una Ong tedesca che sta trasportando 232 migranti salvati in mare. La Sea Watch sta navigando da oltre 80 ore e domani mattina attraccherà al porto di Reggio Calabria. La Guardia Costiera italiana aveva chiesto adi intervenire, trattandosi del porto più vicino, ma di fronte al rifiuto dei maltesi da Roma è partito l'ordine di arrivare in Italia. Matteoha parlato della situazionendo Ong e: "Stiamo lavorando sul fronte di queste Ong,delle qualivolontariato, mentre altre. C'è un preciso disegno, al limite delle acque territoriali della Libia, per fungere da taxi. In queste ore stiamo assistendo all'ennesima presa in giro, non del Governo italiano ma dei cittadini ...